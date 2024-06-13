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راسل سيكون "أكثر من مسرور" بدعم أنتونيللي في حال انضم إلى مرسيدس

أكد راسل أنه سيكون "أكثر من مسرور" بدعم الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي، في حال قررت السهام الفضية ترقيته إلى صفوف فريقها في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

كان أنتونيللي (إضافة إلى ميك شوماخر) قد أجرى اختبارات لصالح الفريق، لكن مرسيدس أكدت أنها ليست بمثابة ضمانة لحصوله على المقعد الذي سيصبح شاغراً مع انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

ومع بدء معالم سوق السائقين بالتوضح تدريجياً، ورغم أن مرسيدس لم تخرج رسمياً بأي تصريح، لكن وولف ألقى بتلمح قوي على هامش جولة كندا.

حيث وصف أنتونيللي بأنه "مستقبل مرسيدس" رغم أن القرار لم يتخذ رسمياً بعد.

من جهته، لا يرى راسل أن السائق الموهوب بحاجة لمن يوجهه.

فقال: "لا أعتقد بالضرورة أن سائقاً موهوباً سيحتاج لتوجيه من سائق آخر. عليك شق طريقك الخاص وارتكاب أخطائه الخاصة".

وأكمل: "لكنني سأكون أكثر من مسرور لتقديم النصائح والمساعدة".

وأردف: "أثبت التاريخ أنك إن أردت المنافسة على اللقب فإنك بحاجة لزميل إلى جانبك يدفعك للأمام لاستخراج أقصى ما بوسعك".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب تواجد سائق واحد لوحده في المقدمة ينافس سيارتين أو أكثر".

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واسترسل: "أياً كان السائق إلى جانبي الموسم المقبل، فإنه سيدفعني للأمام ويحفزني. أنا متحمس لهذا التغيير. وهذا ما كان عليه الأمر مع لويس كزميل لي خلال تلك السنوات".

ورغم تقلص احتمال انضمام كارلوس ساينز إلى مرسيدس، لكن راسل وصف الإسباني "بأنه يستحق مقعداً ضمن فريق الصدارة" وأنه "يقوم بعمل رائع".

كما أن لويس هاميلتون صرّح في إيمولا بأنه كان ليضع الإيطالي الشاب داخل السيارة لو كان القرار بيده.

حيث قال: "لا أعرف بصراحة ما الذي يخطط له توتو (وولف)، لكنني أرى بأن ضم سائق ناشئ هو السبيل الصحيح. لو كان القرار بيدي، كنت لأختار كيمي على الأرجح".

المركز الثالث جورج راسل، مرسيدس

المركز الثالث جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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