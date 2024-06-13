راسل سيكون "أكثر من مسرور" بدعم أنتونيللي في حال انضم إلى مرسيدس
أكد راسل أنه سيكون "أكثر من مسرور" بدعم الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي، في حال قررت السهام الفضية ترقيته إلى صفوف فريقها في الفورمولا واحد.
أندريا كيمي أنتونيللي، بريما
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
كان أنتونيللي (إضافة إلى ميك شوماخر) قد أجرى اختبارات لصالح الفريق، لكن مرسيدس أكدت أنها ليست بمثابة ضمانة لحصوله على المقعد الذي سيصبح شاغراً مع انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.
ومع بدء معالم سوق السائقين بالتوضح تدريجياً، ورغم أن مرسيدس لم تخرج رسمياً بأي تصريح، لكن وولف ألقى بتلمح قوي على هامش جولة كندا.
حيث وصف أنتونيللي بأنه "مستقبل مرسيدس" رغم أن القرار لم يتخذ رسمياً بعد.
من جهته، لا يرى راسل أن السائق الموهوب بحاجة لمن يوجهه.
فقال: "لا أعتقد بالضرورة أن سائقاً موهوباً سيحتاج لتوجيه من سائق آخر. عليك شق طريقك الخاص وارتكاب أخطائه الخاصة".
وأكمل: "لكنني سأكون أكثر من مسرور لتقديم النصائح والمساعدة".
وأردف: "أثبت التاريخ أنك إن أردت المنافسة على اللقب فإنك بحاجة لزميل إلى جانبك يدفعك للأمام لاستخراج أقصى ما بوسعك".
وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب تواجد سائق واحد لوحده في المقدمة ينافس سيارتين أو أكثر".
واسترسل: "أياً كان السائق إلى جانبي الموسم المقبل، فإنه سيدفعني للأمام ويحفزني. أنا متحمس لهذا التغيير. وهذا ما كان عليه الأمر مع لويس كزميل لي خلال تلك السنوات".
ورغم تقلص احتمال انضمام كارلوس ساينز إلى مرسيدس، لكن راسل وصف الإسباني "بأنه يستحق مقعداً ضمن فريق الصدارة" وأنه "يقوم بعمل رائع".
كما أن لويس هاميلتون صرّح في إيمولا بأنه كان ليضع الإيطالي الشاب داخل السيارة لو كان القرار بيده.
حيث قال: "لا أعرف بصراحة ما الذي يخطط له توتو (وولف)، لكنني أرى بأن ضم سائق ناشئ هو السبيل الصحيح. لو كان القرار بيدي، كنت لأختار كيمي على الأرجح".
المركز الثالث جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
راسل يكشف توقعاته حيال مستوى مرسيدس في السباقات الأوروبية
وولف: أملُ الفوز في كندا كان "ضئيلاً كحلم قصير"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين
فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري
ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين
شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات