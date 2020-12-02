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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

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راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن جورج راسل سيشارك مع مرسيدس بديلاً عن لويس هاميلتون خلال منافسات جائزة الصخير الكبرى، حيث تم إكمال صفقة مع فريقه ويليامز.

تواصلت مرسيدس مع ويليامز حيال إمكانية الاستعانة بخدمات راسل - عضو أكاديميتها للناشئين - بديلاً عن هاميلتون المصاب بفيروس كورونا، خلال مجريات جائزة الصخير الكبرى.

ويرتبط راسل بعقد مع ويليامز حتى نهاية 2021، لكنه سيحل بديلاً عن بطل العالم سبع مرات في هذه الجائزة.

وتلك ستكون فرصة أمام راسل لتسجيل النقاط في الفورمولا واحد، الأمر الذي لم يفلح به منذ مشاركته في الفورمولا واحد بالرغم من أدائه الجيد على متن سيارة ويليامز المتواضعة.

 وربطت عدة تكهنات، راسل بانتقال محتمل إلى مرسيدس، لكن عقده مع ويليامز ينتهي نهاية موسم 2021، لكن مثل هذه الفرصة ستعزز آمال السائق اليافع حيال مثل تلك الخطوة لاحقاً.

يشار إلى أنه وفي حال شارك راسل مع مرسيدس في البحرين، فإن جاك أيتكن سائق فريق ويليامز الاحتياطي والمشارك في الفورمولا 2، سيقود بديلاً عنه.

إذ يمتلك أيتكن رخصة قيادة خاصة تؤهله المشاركة في سباقات الفورمولا واحد، وكان قد اختبر سيارة ويليامز خلال التجارب الحرة لجائزة ستيريا الكبرى.

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