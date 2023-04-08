راسل "سيُعيد تقييم" تصريحاته حول فوز ريد بُل بكل سباق بعد تحديثات مرسيدس

بعد هيمنة سائقي ريد بُل: ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز على سباق البحرين الافتتاحي وتحقيق الثنائية، بينما اكتفت مرسيدس بالمركزين الخامس والسادس، صرّح راسل بأن العلامة النمساوية "ستفوز بكل سباق في الموسم".

لكن مرسيدس حققت بعض التقدم الملحوظ في أستراليا، بدءاً من التجارب الحرة مروراً بالتصفيات ومن ثم السباق.

فقد تأهل راسل وزميله لويس هاميلتون بالمركزين الثاني والثالث خلف فيرستابن، وخاضا كذلك سباقاً قوياً قبل انسحاب راسل بسبب مشكلة في محركه، بينما واصل هاميلتون ليحقق المركز الثاني.

وبينما لم تظهر ريد بُل بنفس مستوى الهيمنة التي ظهرت فيه خلال جولتي البحرين والسعودية، لكن راسل أشار إلى أنه سيعيد تقييم تعليقاته السابقة بعد تحديثات السهام الفضية المرتقبة.

فقال مستذكراً تعليقاته تلك: "من الواضح أنه وبعد إحباط التصفيات - مثل تلك في البحرين - تقول أموراً في خضمّ المشاعر الجيّاشة في تلك اللحظة".

وأكمل: "ما زلت أعتقد أن ريد بُل في مستوى آخر لوحدها أمام الجميع، ونجحت أنا ولويس بالاقتراب منهم بأكبر ما يمكن".

وأردف: "من طريقة تعليقات ماكس، يبدو أنهم ما زالوا يمتلكون المزيد من الأداء".

واسترسل: "نحن نتكلم عن ثلاثة أعشار الثانية. عادة، يتفوقون بثانية في الأمام. الآن، هم أمامنا بثلاثة أعشار الثانية. لكن ذلك فارق ضخم في عالم الفورمولا واحد".

بالمقابل، تكلم راسل عن بيانات نفق الهواء التي تظهرها تحديثات مرسيدس المقبل، رغم أنه لن يتم تطبيقها قبل جائزة إيميليا رومانيا على أقل تقدير.

فقال: "إنها بمثابة خطوات للأمام". وأوضح أنه "سيعيد تقييم" تعليقاته حيال إمكانية منافسة ريد بُل، بعد تطبيقها.

فأضاف: "نحن لن نستسلم، وسنواصل الضغط".

وأكمل: "سأعيد تقييم تلك التعليقات حين نجلب بعض التحديثات للسيارة".