راسل: "سيدة الحظ" منحتنا عقوبة بيريز تعويضاً عن موسم 2023 المحبط
قال جورج راسل سائق مرسيدس أن "سيدة الحظ" عوّضت موسم 2023 المحبط للسهام الفضية في الفورمولا واحد وذلك في إشارة إلى عقوبة سيرجيو بيريز سائق ريد بُل التي ساعدت مرسيدس على حسم مركز الوصافة أمام فيراري.
تلقى بيريز عقوبة 5 ثوان بعد حادثته مع لاندو نوريس، حيث دفع سائق مكلارين خارج المسار.
وبالتالي اشتعلت معركة استراتيجية كان أبطالها شارل لوكلير، بيريز وجورج راسل، حيث كان لوكلير يأمل بأن يساعد فريقه فيراري على حسم مركز الوصافة في البطولة عبر هزيمة مرسيدس.
وبالتالي خطرت له فكرة مساعدة بيريز على التقدم للمركز الثاني والابتعاد أمامه بحيث يعوّض فارق الثواني الخمس، وبالتالي يضمن أن راسل لن يحقق المركز الثالث.
خطته كانت صحيحة نظرياً، لكن بيريز لم ينجح بتعويض الثواني الخمس، وبالتالي تراجع للمركز الرابع بعد تطبيق العقوبة، وخلف راسل، ما منح مرسيدس مركز الوصافة في البطولة أمام فيراري.
واعترف راسل بأن الحظ ساعد مرسيدس في موسمها المضطرب.
فقال: "لقد كانت جولة رائعة. أنا مسرور حقاً للإنهاء بهذا المركز الجيد، لقد كان موسماً صعباً حقاً".
وأكمل: "كان موسماً صعباً لنا كفريق، لكن من وجهة نظري الشخصية، لم نحصل على النتائج التي ربما كنا نستحقها. الوتيرة كانت قوية حقاً في العديد من المناسبات، لكن النتائج كانت تخذلنا".
وأردف: "’سيدة الحظ’ ربما كانت إلى جانبنا اليوم مع عقوبة تشيكو، لكنني أعتقد بأن ذلك قد عوّض تلك السباقات المخيبة".
بالمقابل، كشف لوكلير بأنه كان يفكر في خطته قبل عدة لفات.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد فكرت بذلك قبل عدة لفات. حالما أدركتُ بأن تشيكو تلقى العقوبة".
وأكمل: "من ثم كنت أسأل عن الفارق بين جورج وتشيكو على الدوام، قالوا لي أن تشيكو تجاوز جورج. كنت أعلم أن تشيكو خلفي ولعل أفضل فرصة له هي أن أمنحه ’دي آر أس’ لمحاولة تعويض العقوبة".
واختتم: "كنت أعلم أنني سأخوض نقاشات كثيرة مع مهندسي، أعلمته كذلك بخطتي. لكنها لم تفلح في النهاية".
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