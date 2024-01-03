راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

فاجأت مرسيدس الجميع في بداية 2023، حين واصلت استعمال تصميم "الجانب 0" أو "زيرو بود" والذي لم يكن ناجحاً في 2022.

وكانت السهام الفضية تعتقد بإمكانية استخلاص مزيد من الأداء، لكن ذلك لم يكن صحيحاً واضطرت مرسيدس لتبديل تصميم السيارة في وقت لاحق من الموسم للتخلي عن تصميم "الجانب 0".

وفي تصريحات لاحقة، أكد توتو وولف مدير الفريق أن هناك ضرورة لتبديل "جميع المكونات" لأنها الطريق الوحيدة للتقدم والاقتراب من ريد بُل التي هيمنت على المنافسة.

وبالتالي فإن مثل هذا المسعى لن يتحقق إلا مع سيارة 2024 الجديدة كلياً، التي تم تعديل "هيكلها، طريقة توزيع الوزن ومجرى الهواء" وفقاً لـ وولف.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح راسل بأنه "يشعر بالمزيد من الثقة" لن مرسيدس "تعمل على مبدأ تصميمي جديد للسيارة الجديدة منذ وقت طويل".

فقال: "أعتقد أننا استعجلنا قليلاً العام الماضي".

وأكمل: "لم نكن نمتلك جميع البيانات، وقمنا بالقفز للاستنتاجات دون البحث عميقاً في النتائج".

وأردف: "علمنا ومنذ أن لمست السيارة أرض الحلبة بأننا قد حققنا خطوة للأمام في بعض النواحي، لكن ذلك جاء على حساب الكثير من الأمور الأخرى التي لم نأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد حقاً لفهم ما نحتاجه. أعتقد أننا العام الماضي وضعنا جميع البيض في سلة واحدة إن صح التعبير، وتلك السلة لم تكن تقدم الأداء المتوقع".

واسترسل: "هيمنة ريد بُل هذا الموسم كانت الأكبر - أعتقد إحصائياً أنهم امتلكوا السيارة الأكثر هيمنة في التاريخ، بالتالي أمامنا مهمة شاقة للغاية".

واستكمل: "لكنني أتجه للموسم المقبل بمقاربة منفتحة. لا أعتقد أن أي شخص يتوقع منا أو مكلارين، أستون مارتن أو فيراري، تقديم خطوة كبيرة وبشكل مباشر".

واختتم: "لكنني واثق من أننا لن نقع في نفس الفخ الذي وقعنا فيه الموسم الماضي".