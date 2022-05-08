تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / بيريز يصف سطح حلبة ميامي بـ "المهزلة" في ظلّ تخوّف السائقين من سباقٍ ضعيف التالي / لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار عاجلة

راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي

تفاجأ جورج راسل بتراجع وتيرته بين التجارب الحرّة والتصفيات ضمن جائزة ميامي الكبرى، قائلًا أنّه شعر بأنّ السيارة كانت بمثابة "وحشٍ مختلفٍ بالكامل".

راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي

أكمل راسل مجريات الجمعة في الصدارة، لكنّه اعترف بأنّه لم يفهم من أين أتت وتيرة سيارة مرسيدس بعد البداية الصعبة للموسم.

وكانت مرسيدس قد اختبرت تغييرًا في الإعدادات على سيارة راسل في التجارب الحرّة الأخيرة قبل العودة إلى الإعدادات السابقة للتصفيات، إلّا أنّه خرج من القسم الثاني في المركز الـ 12. وكانت أفضل لفّاته أبطأ بعُشرَين من الثانية من زمنه في التجارب الحرّة الثانية.

وقال البريطاني الشاب: "كانت تلك مفاجأة بالتأكيد، لكن بعد قيادة السيارة والشعور بها، فليس ذلك مفاجئًا".

وأضاف: "شعرت كما لو أنّها وحشٌ مختلف بالكامل اليوم. عانينا من الكثير من الارتدادات اليوم، ولا نفهم سبب ذلك حقًا، كان ذلك الأمر الصعب في النهاية".

وأردف: "كانت هذه المرّة الأولى التي شعرت فيها بالارتدادات طوال المنعطف. كانت السيارة ترتدّ على مرّ المنعطفين الرابع والخامس، ومن ثمّ طوال مناطق الكبح. ذلك مؤسف، لأنّني كنت أبطأ من الأمس، بينما كان الجميع أسرع بثانية".

 

وكانت مرسيدس قد عانت على صعيد الارتدادات على سيارتها "دبليو13" طوال المراحل الأولى من موسم 2022، ما حال دون قدرتها على منافسة فيراري وريد بُل في المقدّمة.

اقرأ أيضاً:

وعانى راسل من افتقار ثبات القسم الخلفي من سيارته، وتواصل ذلك في التصفيات بالرغم من عودته إلى الإعدادات السابقة.

وقال: "كان القسم الخلفي من السيارة يقفز في كلّ مكان، لم يكن مستقرًا على الإطلاق. كنّا نطير في المقطع الأوّل بالأمس، وكانت لدينا الكثير من الثقة في السيارة. ومن ثمّ أصبحت السيارة فجأة وحشًا مختلفًا اليوم مثلما قلت".

من جانبه تمكّن زميله لويس هاميلتون من العبور إلى القسم الثالث متأهّلًا في المركز السادس خلف رباعي فيراري وريد بُل وكذلك فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

واعترف هاميلتون بأنّ تصفيات مرسيدس كانت "محيّرة بعض الشيء بالنظر إلى وتيرة الجمعة"، وهو لا يزال غير متأكّدٍ من سبب تضخيم التجارب الحرّة الثالثة للأداء.

وقال: "كان من المفاجئ رؤية مدى تأخّرنا في التجارب الحرّة الثالثة".

وأكمل: "كان ذلك مدمرًا للأعصاب بالتوجّه إلى التصفيات. لم نتراجع خطوة إلى الوراء، لكنّنا نحتاج لمواصلة العمل".

المشاركات
التعليقات
بيريز يصف سطح حلبة ميامي بـ "المهزلة" في ظلّ تخوّف السائقين من سباقٍ ضعيف
المقال السابق

بيريز يصف سطح حلبة ميامي بـ "المهزلة" في ظلّ تخوّف السائقين من سباقٍ ضعيف
المقال التالي

لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة

لوكلير: سيكون "من الصعب للغاية" الإبقاء على ريد بُل خلفنا إن كانت قريبة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.