راسل: سيارة مرسيدس كانت "وحشًا مختلفًا بالكامل" في تصفيات ميامي

أكمل راسل مجريات الجمعة في الصدارة، لكنّه اعترف بأنّه لم يفهم من أين أتت وتيرة سيارة مرسيدس بعد البداية الصعبة للموسم.

وكانت مرسيدس قد اختبرت تغييرًا في الإعدادات على سيارة راسل في التجارب الحرّة الأخيرة قبل العودة إلى الإعدادات السابقة للتصفيات، إلّا أنّه خرج من القسم الثاني في المركز الـ 12. وكانت أفضل لفّاته أبطأ بعُشرَين من الثانية من زمنه في التجارب الحرّة الثانية.

وقال البريطاني الشاب: "كانت تلك مفاجأة بالتأكيد، لكن بعد قيادة السيارة والشعور بها، فليس ذلك مفاجئًا".

وأضاف: "شعرت كما لو أنّها وحشٌ مختلف بالكامل اليوم. عانينا من الكثير من الارتدادات اليوم، ولا نفهم سبب ذلك حقًا، كان ذلك الأمر الصعب في النهاية".

وأردف: "كانت هذه المرّة الأولى التي شعرت فيها بالارتدادات طوال المنعطف. كانت السيارة ترتدّ على مرّ المنعطفين الرابع والخامس، ومن ثمّ طوال مناطق الكبح. ذلك مؤسف، لأنّني كنت أبطأ من الأمس، بينما كان الجميع أسرع بثانية".

وكانت مرسيدس قد عانت على صعيد الارتدادات على سيارتها "دبليو13" طوال المراحل الأولى من موسم 2022، ما حال دون قدرتها على منافسة فيراري وريد بُل في المقدّمة.

وعانى راسل من افتقار ثبات القسم الخلفي من سيارته، وتواصل ذلك في التصفيات بالرغم من عودته إلى الإعدادات السابقة.

وقال: "كان القسم الخلفي من السيارة يقفز في كلّ مكان، لم يكن مستقرًا على الإطلاق. كنّا نطير في المقطع الأوّل بالأمس، وكانت لدينا الكثير من الثقة في السيارة. ومن ثمّ أصبحت السيارة فجأة وحشًا مختلفًا اليوم مثلما قلت".

من جانبه تمكّن زميله لويس هاميلتون من العبور إلى القسم الثالث متأهّلًا في المركز السادس خلف رباعي فيراري وريد بُل وكذلك فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

واعترف هاميلتون بأنّ تصفيات مرسيدس كانت "محيّرة بعض الشيء بالنظر إلى وتيرة الجمعة"، وهو لا يزال غير متأكّدٍ من سبب تضخيم التجارب الحرّة الثالثة للأداء.

وقال: "كان من المفاجئ رؤية مدى تأخّرنا في التجارب الحرّة الثالثة".

وأكمل: "كان ذلك مدمرًا للأعصاب بالتوجّه إلى التصفيات. لم نتراجع خطوة إلى الوراء، لكنّنا نحتاج لمواصلة العمل".