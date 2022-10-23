راسل: سيارة مرسيدس "صعبة المراس" استنزفت ثقتي في أوستن

قال راسل أنه استعاد ثقته بشكل كامل فقط في التصفيات التي أكملها سادسًا مباشرة خلف زميله بالفريق لويس هاميلتون.

وسيتقدم ثنائي مرسيدس مركزين على شبكة انطلاق سباق اليوم بفضل عقوبة كل من شارل لوكلير وسيرجيو بيريز، وعليه سينطلقان من المركزين الثالث والرابع.

وكانت مرسيدس قد جلبت جناحًا أماميًا جديدًا في أوستن، لكن سيارة السهام الفضية كانت ما تزال متأخرة بـ 0.6 ثانية خلف كارلوس ساينز صاحب قطب الانطلاق الأول.

مع ذلك، كان راسل راضيًا بمركز انطلاقه في أوستن في ظل ما اختبره مع السيارة.

حيث قال عند سؤاله إذا ما يقبل مركز الانطلاق الرابع كنتيجة مُرضية: "أعتقد ذلك. ولا سيما بعد الطريقة التي بدأنا بها نهاية الأسبوع، بالنسبة لي شخصيًا، فقد كنت أفتقر للوتيرة على مدار الجولة".

وأضاف: "بداية التجارب الحرة الأولى كانت جيدة، لكنني بعد ذلك واجهت لحظة سيئة وكدت أن أتعرض لحادثة. وذلك نوعًا ما أفقدني الكثير من ثقتي على مدار كامل حصص التجارب الحرة".

وتابع: "لكن لحسن الحظ ومنذ اللفة الأولى في القسم الافتتاحي للتصفيات عادت الأمور إلى طبيعتها. بالطبع التأخّر بستة أعشار من الثانية ليس أمرًا يُحتفى به، لكن لو أخذنا متوسطًا للموسم، ونظرنا إلى طول اللفة هنا، فتلك كانت على الأرجح حصة أفضل من أغلب حصص التصفيات هذا العام".

واختتم: "لم يكن من النادر كذلك أن تتلقى ثقتي ضربات كهذه هذا الموسم لأكون صريحًا، ولا سيما مع الارتدادات، ومع قساوة تلك السيارات. كما أن سيارتنا تكون صعبة المراس في أفضل الأوقات".