راسل: سيارة مرسيدس "بعيدة عن الوتيرة" وتحتاج إلى بعض التعديلات في سيبانغ

يرى جورج راسل أنه بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على سيارة مرسيدس للفورمولا 1، بعدما شعر بأنها "بعيدة عن الوتيرة" في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

وأنهى سائق مرسيدس حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة في المركزين الثاني والسابع على التوالي، متأخرًا بفارق 0.383 و0.492 ثانية عن صاحبي أسرع الأزمنة ماكس فيرستابن وشارل لوكلير.

وكان الوضع أسوأ حتى بالنسبة إلى زميله في الفريق كيمي أنتونيللي متصدر البطولة، إذ عانى السائق المهيمن في 2026 من ضعف الوتيرة واحتل المركزين الخامس والثامن في حصتي سيبانغ.

ويأتي ذلك في عطلة نهاية الأسبوع التي تعود فيها ماليزيا إلى الفورمولا 1 للمرة الأولى منذ 2017 بدلًا من البحرين، التي لا تستطيع استضافة جولة بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وكالعادة، لعب المناخ الحار والرطب في جنوب شرق آسيا دورًا كبيرًا خلال حصص التجارب، بينما ظل خطر هطول الأمطار حاضرًا باستمرار رغم عدم سقوطها حتى الآن.

وقال راسل لـ"إف 1 تي في": "كان من الرائع حقًا قيادة هذه الحلبة، فأنا لم أقد هنا من قبل، إنها حلبة أيقونية فعلًا".

وأضاف: "لذلك كان الأمر رائعًا، لكن في ظل هذه الظروف، فإن تراجع أداء الإطارات ضخم بالنسبة إلى الجميع، والسيارات تعمل ضمن نافذة مختلفة تمامًا".

وأكمل: "أعتقد أننا كفريق لم نصل بالسيارة بعد إلى الوضع الذي نحتاج إليه، وعلينا إجراء بعض التعديلات على الإعدادات لأننا بعيدون قليلًا عن الوتيرة."

وربما تكون التجارب الحرة الأولى أكثر تعبيرًا عن المستوى الحقيقي الذي تستطيع مرسيدس بلوغه، إذ لم يسجل أي من السائقين في التجارب الحرة الثانية لفة على الإطارات اللينة بسبب ارتكاب كل منهما خطأً مختلفًا في القطاع الأخير.

ولا تزال هناك إذًا المزيد من الإمكانيات لاستخراجها من سيارة "دبليو17" التي حصلت على تحديثات كبيرة، إذ تضمنت سبعة مكونات محدثة، تركزت بشكل أساسي على أرضية السيارة، إلى جانب التعليق الخلفي وأجزاء الركن وهيكل السيارة.

وعندما طُلب من راسل التعليق على وتيرته في تجارب الجمعة في ضوء هذه الترقيات المنتظرة منذ فترة طويلة، رد قائلًا: "أشعر بالارتكازيّة في بعض المنعطفات، لكن مع هذا القدر من ارتفاع حرارة الإطارات وتراجع أدائها، فإن ذلك يتغلب على كل شيء آخر".

وأضاف: "لذلك نحتاج إلى السيطرة على هذا الأمر الليلة. ويتعلق ذلك أكثر بالإعدادات وليس بالترقية نفسها، ثم ننطلق من هناك".

وبالتالي، سيكون على البريطاني خوض معركة من أجل انتزاع قطب الانطلاق السادس له في موسم 2026، مع ظهور ريد بُل ومكلارين وفيراري جميعًا بمستوى قوي أمام مرسيدس متصدرة البطولة.

وقال راسل: "بدا فيرستابن سريعًا جدًا، كما بدت وتيرة مكلارين في السباق قوية جدًا، لكن لا تقل أبدًا إن الأمر مستحيل."