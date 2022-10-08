راسل: سوزوكا "فضحت" ضعف مرسيدس على الخطوط المستقيمة

تمتّعت مرسيدس بيوم جمعة ناجحٍ في سوزوكا بعد تقدّم راسل ثنائيّة الفريق في التجارب الثانية الممطرة.

لكنّ هاميلتون وراسل أكملا التجارب التأهيليّة في المركزين السادس والثامن على التوالي. واختارت مرسيدس اعتماد إعدادات عالية الارتكازيّة لجولة سوزوكا من أجل التعامل مع المقطع الأوّل المتعرّج والمنعطف المزدوج الأخير البطيء، لكنّ راسل قال أنّ ذلك فضح ضعف الفريق على الخطوط المستقيمة.

وقال البريطاني: "علمنا هذا العام أنّنا لا نتمتّع بالسيارة الأكثر كفاءة، إنّها عالية الجرّ، وهذه الحلبة الأولى عالية الارتكازيّة التي فيها خطوط مستقيمة طويلة كذلك".

وأضاف: "عادة ما تكون الخطوط المستقيمة قصيرة على الحلبات عالية الارتكازيّة. أعتقد بأنّنا نخسر ربّما سبعة أو ثمانية أعشارٍ من الثانية لصالح ريد بُل على الخطوط المستقيمة، فضحت هذه الحلبة ضعفنا".

وتمكّن إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو من وضع سيارتَي ألبين في المركزين الخامس والسابع تواليًا، واعترف راسل بأنّ فريقه "لم يتوقّع أن يكون الوضع بهذه الصعوبة".

وقال حيال ذلك: "لم نتوقّع أن نكون ضمن دائرة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا أدركنا أنّنا نحتاج لحلبات معيّنة للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل. لكنّنا لم نتوقّع أن نكون متأخّرين بهذا الشكل خلف ألبين".

وأردف: "لكنّ هذه ليست المرّة الأولى هذا الموسم. هناك مشهدٌ يتكرّر على صعيد مواجهتنا لأيّام سبت صعبة".