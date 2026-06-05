تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ألونسو يهاجم سيارات 2026: "السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق" وهي "الأسوأ على الإطلاق" في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو يهاجم سيارات 2026: "السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق" وهي "الأسوأ على الإطلاق" في موناكو

مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو

حجار: تعرضت للحادث بمجرد أن بدأت أثق بالسيارة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
حجار: تعرضت للحادث بمجرد أن بدأت أثق بالسيارة

لماذا لا ترغب أودي في إجراء تغييرات كبيرة على محركات الفورمولا 1 في 2027؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لماذا لا ترغب أودي في إجراء تغييرات كبيرة على محركات الفورمولا 1 في 2027؟

راسل: سرعة فيراري في موناكو تُثبت أن الحديث عنها "لم يكن مجرد كلام"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل: سرعة فيراري في موناكو تُثبت أن الحديث عنها "لم يكن مجرد كلام"

هاميلتون لا يفكر حاليًا في مفاوضات العقد مع فيراري

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون لا يفكر حاليًا في مفاوضات العقد مع فيراري

هاميلتون يتصدر ثنائية جديدة لـ فيراري ونوريس ينسحب مبكرًا في تجارب موناكو الحرة الثانية

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يتصدر ثنائية جديدة لـ فيراري ونوريس ينسحب مبكرًا في تجارب موناكو الحرة الثانية

براون: لا أرى أية فرصة لانضمام فيرستابن إلى مكلارين في الوقت الحالي

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
براون: لا أرى أية فرصة لانضمام فيرستابن إلى مكلارين في الوقت الحالي
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

راسل: سرعة فيراري في موناكو تُثبت أن الحديث عنها "لم يكن مجرد كلام"

قال سائق مرسيدس جورج راسل إن الوتيرة التي أظهرتها فيراري خلال تجارب جائزة موناكو الكبرى عززت مكانتها كمرشحة أولى للفوز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تم التحرير:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

كانت مرسيدس ومكلارين قد اعتبرتا فيراري المرشح الأبرز قبل انطلاق الحدث، بفضل الأداء القوي لهيكل السيارة في المنعطفات البطيئة، إلى جانب الاستجابة القوية لمحركها وعمل الشاحن التوربيني الأصغر حجمًا.

ورأى راسل أن أحداث يوم الجمعة لم تُغيّر هذه الصورة، بعدما أنهى لويس هاميلتون اليوم في الصدارة أمام شارل لوكلير في التجارب الحرة الثانية، متقدمًا بفارق 0.168 ثانية على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، وبفارق يقارب أربعة أعشار الثانية على راسل.

وقال راسل بعد إنهائه اليوم في المركز الرابع، متقدمًا بعُشر ثانية على زميله متصدر البطولة كيمي أنتونيللي: "لقد توقعنا أن تكون فيراري الفريق الذي يجب التغلب عليه. اعتقد كثيرون أن الأمر مجرد كلام، لكن من الواضح أنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه."

وأضاف: "أعتقد أن ريد بُل كانت أيضًا مفاجأة بعض الشيء بالنسبة إلينا".

وأردف: "كنا نعلم مسبقًا أن هذه ستكون أصعب جولة بالنسبة إلينا من بين السباقات التي أُقيمت حتى الآن. وربما كانت أصعب قليلًا مما كنا نأمل، لكننا أحرزنا بعض التحسن الجيد بين الحصة الحرة الأولى والثانية".

ثمّ تابع: "نحتاج إلى تحقيق خطوة مماثلة مجددًا خلال الليل، ولا أعتقد أننا قدمنا أفضل ما لدينا اليوم. ما يزال هناك مجال للتحسن، لكن فيراري هي الفريق الأقوى بالتأكيد."

وأشار راسل إلى أن مرسيدس تملك بعض الأفكار لتحسين الأداء الميكانيكي للسيارة قبل يوم السبت على حلبة شوارع مونتي كارلو المعقدة، خاصة في المقاطع التي تتغير فيها مستويات الارتفاع وانحدارات المنعطفات، لكنه لم يكن متأكدًا من أن ذلك سيكون كافيًا لمجاراة فيراري".

وأوضح: "كل سيارة تمتلك جوهرًا خاصًا بها، ومن الواضح أن جوهر سيارة فيراري، خصوصًا من الناحية الميكانيكية، يعمل بشكل ممتاز على حلبات الشوارع هذه".

وأردف: "وخاصة عندما تكون هناك تغيرات كبيرة في سطح الحلبة داخل المنعطفات، أو عندما يكون المنعطف مائلًا إلى الأسفل".

واختتم بالقول: "نحن نبذل كل ما بوسعنا لمحاولة تحقيق هذه التحسينات، لكن كما قلت، أعتقد أننا قادرون على تقليص الفارق إذا تمكنا من معالجة هذه النقاط".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون لا يفكر حاليًا في مفاوضات العقد مع فيراري

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ألونسو يهاجم سيارات 2026: "السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق" وهي "الأسوأ على الإطلاق" في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو يهاجم سيارات 2026: "السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق" وهي "الأسوأ على الإطلاق" في موناكو

مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو

حجار: تعرضت للحادث بمجرد أن بدأت أثق بالسيارة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
حجار: تعرضت للحادث بمجرد أن بدأت أثق بالسيارة

لماذا لا ترغب أودي في إجراء تغييرات كبيرة على محركات الفورمولا 1 في 2027؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لماذا لا ترغب أودي في إجراء تغييرات كبيرة على محركات الفورمولا 1 في 2027؟

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد