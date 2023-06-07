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راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

يرى جورج راسل أن "السحر" الذي ساعد فريقه مرسيدس على تحقيق منصة تتويج مزدوجة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد لا يعود إلى تصميم جانب السيارة الجديد.

خلدون يونس
من قبل:
جورج راسل، مرسيدس

مع بداية حقبة التأثيرات الأرضية الجديدة العام الماضي، خرجت الفرق بتصاميم متنوعة لجوانب سياراتها، وقررت مرسيدس اعتماد تصميم "الجانب 0".

لكن ومع هيمنة ريد بُل الكبيرة هذا الموسم، بدأت الفرق بتقليد تصميم جانب سيارتها من بينها أستون مارتن، فيراري ومن ثم مرسيدس.

لكن المهندسين يقدرون بأن 40 بالمئة من أداء السيارة فقط يعود إلى قسمها العلويّ، أما البقية فتأتي من أرضية السيارة، ولهذا أكد راسل أن الأداء بعد تحديثات مرسيدس الجديدة لا يعود فقط إلى تصميم جانب السيارة.

حيث أجاب على سؤال من قبل "سكاي اف1" عن سبب عدم تغيير الفريق للمبدأ التصميمي الانسيابي بعد الأداء الجيد الذي حققته السيارة المحدّثة في إسبانيا: "المسألة ليست في جانب السيارة. فقد كان أحد العوامل، لكن السحر ليس في تصميم جانب السيارة".

وأكمل: "السحر كان أسفل السيارة، في الأرضية. وهذا هو الأمر نفسه لجميع الفرق".

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وكانت مرسيدس قد جلبت التحديثات الكبيرة في موناكو، بعد أن كانت مقررة في جولة إيميليا-رومانيا التي سبقتها والتي تم إلغاؤها بسبب الفيضانات الغزيرة.

وفي إسبانيا، أجرت السهام الفضية المزيد من التعديلات حيث كانت التعديلات على الناشر من بين الأكثر وضوحاً.

وألقى راسل بمزحة حيال أفضلية ريد بُل الكبيرة، بعد أن أكمل ماكس فيرستابن السباق بفارق 24 ثانية أمام لويس هاميلتون.

حيث قال البريطاني الشاب: "أنا واثق أن ريد بُل ومن دون جوانب لسيارتها، ستبقى السيارة الأسرع!".

وأكمل: "المسألة أكثر تعقيداً، لكنني مسرور من العمل الذي قام به الفريق لوضعنا على الطريق الصحيح".

واسترسل: "كنت واثقاً من أننا قادرون على التقدم للأمام في برشلونة. وتيرة السباق كانت قوية للغاية مع التحديثات".

وأردف: "كنت محبطاً من نتيجة التصفيات (12)، لكن السباق كان فرصة جديدة وقد نجحنا باستغلالها".

واختتم: "السيارة كانت سريعة مع تجاوزات جيدة، لقد كان سباقاً ممتعاً".

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