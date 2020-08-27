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راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

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راسل: سبا ومونزا حلبتان صعبتان على سيارة ويليامز

يرى جورج راسل أن ويليامز تواجه جولتين صعبتين للغاية في الفورمولا واحد، على حلبتي سبا  ومونزا، وذلك بسبب نقاط ضعف سيارة الفريق لموسم 2020.

تمتعت ويليامز بتحسن جيد في الأداء خلال مجريات موسم 2020، وذلك بعد أن كانت 2019 كارثية على الفريق، حيث نجحت بمنافسة فريقي هاس وألفا روميو بشكل متواصل خلال التصفيات.

لكن الأداء كان يتراجع خلال السباقات، ما ترك الفريق من دون أية نقطة حتى الآن هذا الموسم.

ولا يبدو راسل واثقاً من حظوظ ويليامز خلال السباقين المقبلين، إذ يعتقد أن خصائص سيارة 2020 ستصعّب من مهمة الفريق.

فقال: "بالرغم من امتلاكنا لأقوى محرك بين منافسينا، لكننا بعيدون للغاية نظراً لأن سيارتنا هي أكثر السيارات مقاومةً للجرّ على الإطلاق".

وأكمل: "لهذا السبب كنا أقوياء في بودابست خلال الموسمين الماضيين، لأنها حلبة لا تتطلب قوة كبيرة".

وتابع: "بالرغم من امتلاكنا للكثير من القوة في المحرك، لكننا لا نستعملها حقاً، لأن السيارة تقاوم الجرّ بشكل كبير".

واسترسل: "بالمقارنة مع ريسينغ بوينت ومرسيدس، هناك فارق هائل وذلك بسبب خصائص سيارتنا".

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وأمضت سيارة ويليامز موسم 2019 بعيدة للغاية عن ركب المنافسين وسط معاناة كبيرة لناحية الأداء، لكن الفريق حقق تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الشتوية ليدخل ضمن معركة مع هاس وألفا روميو.

حيث قال راسل معلقاً على الفرص التنافسية الجديدة: "ذلك عامل محفز لنا جميعاً".

وأكمل: "لا نود أن نبقى في آخر ركب المنافسين. لكن الحقيقة بأننا نجاري ألفا روميو وهاس، لهو أمر مثير للإعجاب (لناحية التقدم الذي أحرزناه من العام الماضي)".

وتابع: "في الوقت الراهن، نحن ضمن ’المجموعة الثالثة’ إلى جانب هاس وألفا روميو. ما زال علينا الضغط بشكل أكبر للوصول إلى ’المجموعة الثانية’".

واختتم: "لكن من الواضح أن مرسيدس وريد بُل في عالم آخر لوحدهما حالياً".

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