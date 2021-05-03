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راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019

شعر جورج راسل بأن سباق جائزة البرتغال الكبرى كان الأصعب بالنسبة لفريقه ويليامز في الفورمولا واحد منذ موسم 2019، حيث عانى البريطاني الشاب بسبب الرياح على حلبة بورتيماو، واصفًا الحدث "بسباق النجاة".

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019

وضع راسل نُصب عينيه تسجيل نقاطه الأولى مع ويليامز بعد تأهّله بالمركز الـ 11 في البرتغال، حيث خسر التواجد في القسم الثالث من التصفيات بفارق نصف عُشر من الثانية فقط.

لكنّ السباق كان أكثر صعوبة من المتوقع بالنسبة لراسل، حيث تراجع في الترتيب ليكتفي في النهاية بالمركز الـ 16 متأخّرًا بلفة كاملة.

وقد دخلت ويليامز موسم 2021 وهي تتوقع تحسّنًا كبيرًا في أدائها، لكنّ الطبيعة الحساسة لانسيابية سيارتها "اف.دبليو43.بي" تسببت في معاناة الفريق، ولا سيّما خلال الرياح في البحرين.

ويرى راسل أن الرياح في بورتيماو كذلك قد كشفت تلك الطبيعة الحساسة للسيارة من جديد، موضحًا بأنّ تلك كانت أكثر مرة عانى فيها مع السيارة منذ 2019 عندما تذيّلت ويليامز الترتيب بفارق كبير.

فقال: "لقد عانينا بشكل كبير بكل تأكيد. لقد كان على الأرجح أصعب سباق خضناه منذ 2019".

وأضاف: "نعلم مكامن القوة لدينا، وكذلك نقاط ضعف السيارة. فهي حساسة للغاية من الناحية الانسيابية، وقد رأينا في إيمولا أنه عندما كانت الأجواء أهدأ، كان الأداء حاضرًا".

وتابع: "وكذلك يوم السبت هنا، عندما هدأت الأجواء في القسم الثاني من التصفيات وظهرنا بأداء جيّد، وكذلك في التجارب الحرة الأولى".

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وأكمل: "لكن اليوم لم يكن الأداء حاضرًا على الإطلاق، وللأسف تلك هي طبيعة سيارتنا في الوقت الحالي. خضنا ثلاثة سباقات حتى الآن، اثنان منهم كانا صعبين للغاية وكشفا نقاط ضعف السيارة. أتمنى ألا نتحدث عن ذلك طوال الموسم".

هذا ولا يرى راسل أن سباقه كان ليختلف على الإطلاق لو لم يخسر لصالح الثلاثي دانيال ريكاردو، أنطونيو جيوفينازي وفرناندو ألونسو مع إعادة الانطلاقة إثر فترة سيارة الأمان.

فقال: " كنا لنتراجع في الترتيب على أية حال. تلك طبيعة السيارة. لقد كان سباقًا للنجاة، لإبقاء السيارة على المسار أكثر من مجرد التسابق. فكما قلت، كان ذلك أحد أصعب السباقات التي خضناها".

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