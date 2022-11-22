راسل: سباق أبوظبي "تذكيرٌ بالواقع" بالنسبة لمرسيدس

تأهّل لويس هاميلتون وزميله راسل في المركزين الخامس والسادس في الجولة الختاميّة، قبل أن يحلّ راسلًا خامسًا في السباق مع انسحاب هاميلتون في مرحلة متأخّرة.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ هذا السباق كان تذكيرًا بالواقع بالنسبة لجميعنا".

وأضاف: "وكان ذلك ضروريًا للغاية، لأنّنا لا نزال ندرك أنّنا لدينا الكثير لفعله في حال أردنا منافسة ريد بُل العام المقبل".

وأردف: "من الواضح أنّ لدينا سيارة تملك إمكانيّات ضخمة، لكنّ مجال أدائها ضيّقٌ جدًا للأسف".

ثمّ تابع: "وتقلّبات الأداء التي شاهدناه بين العالية في بودابست، والبرازيل والمكسيك وسنغافورة، والضعيفة مثل أبوظبي، ومونزا وسبا كانت واسعة جدًا".

وكان الفريق قد عانى مجدّدًا من مشكلة الارتدادات بعد غيابها منذ فترة، وهو ما صعّب مهمّة سائقَيه.

وقال راسل: "أعتقد بأنّنا لم نكن الفريق الوحيد الذي واجه بعض الارتدادات هذا العام. ستُؤدّي تغييرات فيا لرفع حافة الأرضيّة إلى بعض التحسينات في ذلك الجانب".

وأضاف: "يزيد ذلك من مستوى الإجهاد بالتأكيد. نسيت ما كانت عليه قيادة السيارة مع هذه الارتدادات في المنعطفات، والخطوط المستقيمة. لذا سأكون سعيدًا لو وصلت إلى البحرين العام المقبل ولم تكن هناك أيّة ارتدادات".

كما حرص راسل على وضع انتصاره الأوّل في البطولة في إنترلاغوس في سياق الموسم بأكمله.

وقال: "أنا فخورٌ جدًا بما حقّقناه الأسبوع الماضي، لكنّني هنا لمحاولة أن أكون بطلًا للعالم، ولا يزال أمامنا طريقٌ طويلٌ نحو ذلك".

وأكمل: "أنا في المركز الرابع في البطولة، وسأنظر لذلك بالكثير من الفخر، لكنّني أعلم كذلك أنّ هناك الكثير لتحسينه في حال أردنا منافسة ماكس فيرشتابن".