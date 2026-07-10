قبل عامين، حقق جورج راسل أحد أبرز انتصاراته في مسيرته بعدما عبر خط النهاية أولًا في جائزة بلجيكا الكبرى. لكن بعد السباق، جرى استبعاده من النتائج وسُحب منه الفوز بعدما تبين أن سيارة مرسيدس كانت أقل من الحد الأدنى المسموح به للوزن.

وبذلك، أصبح لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق ثانيًا على الحلبة، الفائز بالسباق.

وخلال ظهوره في برنامج نو سيلفر آروز راديو شو، سُئل راسل عما إذا كانت حلبة سبا "مدينة" له بفوز. ورغم أن سائق مرسيدس لم يوافق على هذا الوصف، فإنه أكد أن ذلك السباق ترك أثرًا عميقًا في ذاكرته.