راسل: سأبدأ عملي مع مرسيدس مباشرة بعد سباق أبوظبي الختامي

سيحل سائق ويليامز مكان فالتيري بوتاس لمزاملة لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس في 2022، وذلك بعد ثلاثة مواسم مثيرة للإعجاب مع فريقه الحالي.

وبينما لا يُعدّ البريطاني الشاب غريبًا على اختبار سيارات مرسيدس في الفورمولا واحد، بعدما أكمل العديد من التجارب كجزء من برنامج أكاديمية مرسيدس للناشئين، لكنّ مشاركته على حلبة ياس مارينا في الشهر المُقبل ستكون الأولى له منذ تأكيد مقعده مع الفريق للموسم المُقبل.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة البرازيل الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أوضح راسل أنه لن يكون هنالك توقّف لنشاطه في الفورمولا واحد بعد السباق الختامي للموسم في أبوظبي.

فقال عند سؤاله عن الموعد الذي سيبدأ فيه العمل مع فريقه الجديد: "سيكون ذلك صباح يوم الاثنين التالي لسباق أبوظبي، وسيكون تركيزي 120 بالمئة على كل الأمور المتعلقة بمرسيدس".

وأضاف: "سأشارك في التجارب عقب السباق ومن ثم سأعود إلى المصنع مباشرة. سنقوم ببعض حصص المُحاكاة، وألتقي بالمزيد من الأشخاص من الفريق".

هذا وأوضح راسل بأن عمله السابق مع مرسيدس سيجعل انتقاله إلى الفريق أسهل، حيث أنه يعرف بالفعل الكثير من الأشخاص هناك.

فقال: "أنا محظوظ بموقعي الحالي، كوني سبق وأمضيت الكثير من الوقت مع مرسيدس كفريق منذ 2016 وحتى 2018".

وتابع: "في كل مرة نرى فيها بعضنا البعض في المطار أو على الحلبات، أعرفهم جميعًا بقدر ما أعرف الجميع في ويليامز. أنا محظوظ جدًا بأني سأذهب إلى مجموعة وعائلة أعرفها جيّدًا".

جديرٌ بالذكر أنّ مرسيدس لم تعلن بعد من سيقود السيارة الثانية في تجارب الناشئين، لكن المرشّح الأبرز هو نيك دي فريز بطل الفورمولا إي.