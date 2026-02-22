راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

أكد نجم مرسيدس أنّ ريد بُل تملك أفضل نظام لتوفير الطاقة بين مختلف فرق الفورمولا 1، وذلك مع ختام اختبارات ما قبل موسم 2026.

ويشهد هذا العام تغييرات واسعة في اللوائح، ومن بين التعديلات ما يتعلق بوحدة الطاقة، التي أصبحت تحتوي على قدر أكبر من الطاقة الكهربائية، ما يعني أنّ استعادة طاقة البطارية ستلعب دورًا محوريًا في سباقات الجائزة الكبرى.

وقد يشمل ذلك لجوء السائقين إلى خفض السرعات على الخطوط المستقيمة، وهو ما أثار انقسامًا في الآراء: إذ قال ماكس فيرستابن إنّ الأمر يبدو وكأنه "فورمولا إي بالمنشطات"، بينما يرى لاندو نوريس أنّه "ممتع للغاية".

وجاءت تصريحات فيرستابن رغم إشادة المنافسين بمحرك ريد بُل، وهو الأول الذي تطوره داخليًا، إذ كان توتو وولف قد صرّح سابقًا بأنّه "المعيار" الذي "لم تتمكن مرسيدس من مجاراته".

ورغم أنّ تلك التصريحات ربما حملت أبعادًا سياسية في ظل الجدل حول نسبة الانضغاط، كرّر راسل وجهة نظر مديره قائلًا: "توفيرهم للطاقة لا يزال يبدو الأفضل على الشبكة، وهذا يُحسب لهم، وأعتقد أنّه كان مفاجأة للجميع بعض الشيء".

وأضاف: "لذلك دعونا نرى مع الوصول إلى ملبورن [افتتاح الموسم في مارس] كيف ستتغير الأمور. أعتقد أنّ الفرق المزودة بمحركات مرسيدس أحرزت تقدمًا كبيرًا منذ اليوم الأول في البحرين الأسبوع الماضي، لذا تقلصت الفجوة بشكل كبير".

وتابع: "لكننا الآن في اليوم السادس من اختبارات البحرين، بينما في ملبورن لديك ثلاث ساعات فقط من التجارب الحرة، وهذه هي النقطة الأساسية التي تثير القلق".

ومن الواضح أنّ هذه كانت اختبارات ما قبل الموسم، ما يعني أنّه لا يمكن استخلاص الكثير من الاستنتاجات الحاسمة. كما أنّ حلبة البحرين، بخطوطها المستقيمة العديدة، تختلف في خصائصها عن حلبات مثل جدة وألبرت بارك، ما يعني أنّ القدرة على استعادة الطاقة ستختلف من جولة إلى أخرى.

وقال أوسكار بياستري سائق مكلارين يوم الجمعة في البحرين: "سنكون أكثر تقييدًا من ناحية استعادة الطاقة في بعض الحلبات مقارنة بما نحن عليه هنا. اعتمادًا على الإعداد الأمثل هنا، لا تحتاج إلى الكثير من الرفع عن دواسة الوقود والتباطؤ التدريجي، بينما في ملبورن أعتقد أنّه إذا لم ترغب في القيام بذلك إطلاقًا، فستنضب الطاقة بسرعة كبيرة جدًا".

وأضاف: "يعتمد الأمر فقط على تصميم الحلبة. جدة مثال آخر، أماكن تحتوي على عدة خطوط مستقيمة متصلة بمنعطفات سريعة، حيث يكون من الصعب جدًا استعادة الطاقة، وهناك سيظهر القدر الأكبر من الاختلافات غير المعتادة".

وتابع: "ستكون هناك فروقات كبيرة. لكن في المقابل، يمكنك تغيير الكثير من الأمور. رأينا هنا في المنعطف 12 أنّه يمكنك بالتأكيد اجتياز المنعطف إذا أردت، لكن الأمر أصعب بكثير مما كان عليه العام الماضي. في الوقت الحالي، يتم إعداد كل شيء تقريبًا قبل أن تصعد إلى السيارة. يمكنك تعديل الأمور أثناء القيادة".

واختتم: "لكن الأمر مختلف قليلًا لأنك لا تدير الأمور فقط عبر دواسة الوقود. لذلك أعتقد أنّ ملبورن ستبدو مختلفة تمامًا، وستشكّل تحديًا لنا جميعًا، بالتأكيد".