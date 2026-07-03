راسل: ريد بُل كانت دائمًا قوية جدًا في المنعطفات السريعة
أكد جورج راسل، بعد فوزه في جائزة النمسا الكبرى، أنه يتطلع لمواصلة مستواه القوي في سيلفرستون، مشيرًا إلى أن ريد بُل ستظل أكبر تهديد لمرسيدس على الحلبات التي تتميز بالمنعطفات السريعة.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون
تحدث السائق البريطاني جورج راسل إلى وسائل الإعلام قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى، حيث قيّم مستوى منافسيه في النمسا، وتحدث عن تغير موازين القوى من سباق إلى آخر.
وقال: "عانت فيراري في سباق النمسا بسبب مشاكل ارتفاع حرارة وحدة الطاقة، لذلك لا أعتقد أنها تمكنت من إظهار كامل إمكانياتها".
وأضاف: "كما هو معروف، كانت ريد بُل دائمًا فريقًا قويًا جدًا في المنعطفات السريعة، وكان هذا هو الحال أيضًا في النمسا".
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وتابع: "في الوقت الحالي، هناك أربعة أو خمسة سائقين قادرون على المنافسة على الفوز في كل عطلة نهاية أسبوع".
واختتم: "بالطبع نحاول البقاء في مقدمة هذه المجموعة، لكننا رأينا لاندو يفوز في ميامي، ولويس في برشلونة، كما كان ماكس خلفي مباشرة الأسبوع الماضي. أعتقد أن منافسة شرسة تنتظرنا".
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