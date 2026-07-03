تحدث السائق البريطاني جورج راسل إلى وسائل الإعلام قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى، حيث قيّم مستوى منافسيه في النمسا، وتحدث عن تغير موازين القوى من سباق إلى آخر.

وقال: "عانت فيراري في سباق النمسا بسبب مشاكل ارتفاع حرارة وحدة الطاقة، لذلك لا أعتقد أنها تمكنت من إظهار كامل إمكانياتها".

وأضاف: "كما هو معروف، كانت ريد بُل دائمًا فريقًا قويًا جدًا في المنعطفات السريعة، وكان هذا هو الحال أيضًا في النمسا".

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وتابع: "في الوقت الحالي، هناك أربعة أو خمسة سائقين قادرون على المنافسة على الفوز في كل عطلة نهاية أسبوع".

واختتم: "بالطبع نحاول البقاء في مقدمة هذه المجموعة، لكننا رأينا لاندو يفوز في ميامي، ولويس في برشلونة، كما كان ماكس خلفي مباشرة الأسبوع الماضي. أعتقد أن منافسة شرسة تنتظرنا".