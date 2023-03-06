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راسل: ريد بُل ستفوز بكل سباق في 2023

يتوقع جورج راسل سائق مرسيدس أن ريد بُل ستفوز "بكل سباق هذا الموسم" وأن لقب بطولة العالم "محسوم" بعد الهيمنة التي أظهرتها العلامة النمساوية في البحرين.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل: ريد بُل ستفوز بكل سباق في 2023

هيمن ماكس فيرستابن على مجريات سباق البحرين الافتتاحي للموسم، على طريق تحقيق الثنائية مع زميله سيرجيو بيريز.

بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مراكز منصة التتويج، بينما انسحب شارل لوكلير سائق فيراري بسبب مشكلة في محركه.

وبينما عانت مرسيدس لتقديم الأداء المطلوب، يرى راسل أن ريد بُل في مستوى آخر أمام الجميع وأنها ستتمكن من الفوز بجميع السباقات.

فقال: "البطولة محسومة لصالح ريد بُل. لا أعتقد أن أحداً سيتمكن من الاقتراب منهم ومنافستهم هذا العام".

وأكمل: "أتوقع أنهم سيفوزون بجميع سباقات هذا الموسم. هذا ما أتوقعه. بهذا الأداء، لا أحد قادر على منافستهم".

وتابع: "وتيرتهم كانت أبطأ مما كانت عليه في التجارب. لكنهم يخوضون منافسة سهلة الآن. بوسعهم التصرف بهذه الطريقة".

وأردف: "قد لا يحرزون قطب الانطلاق الأول في كل جولة، لأن فيراري سريعة في التصفيات".

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وأنهى راسل السباق سابعاً، بينما حقق زميله لويس هاميلتون المركز الخامس. حيث كرر بطل العالم سبع مرات ما قاله زميله الشاب.

فقال: "نحن بعيدون جداً (عن منصة التتويج). كان من المفترض أن تتواجد سيارة فيراري أيضاً ما يعني أننا كنا لنهي بالمركز السادس. منصة التتويج بعيدة جداً".

وأكمل: "أمامنا الكثير من العمل لرفع ارتكازية السيارة الأمر الذي ينقصنا بشكل كبير".

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