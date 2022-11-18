راسل: ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس في التجارب الحرة في أبوظبي

عقب فوزها الأول هذا الموسم في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي، وصلت مرسيدس إلى أبوظبي وهي تسعى لاختتام الموسم بنتيجة قوية والمنافسة في الصدارة من جديد.

وتصدّر لويس هاميلتون ثنائية لمرسيدس أمام راسل في التجارب الحرة الأولى، لكن ماكس فيرستابن عاد ليضع سيارة ريد بُل في الصدارة في الحصة الثانية.

وأكمل فيرستابن الحصة بفارق 3 أعشار من الثانية أمام راسل، بينما تواجد هاميلتون على بعد عشري ثانية إضافيين في المركز الرابع.

ويشعر راسل بأنه كان يومًا "قويًا للغاية" لمرسيدس، وذلك بعد اختبار بعد العناصر على السيارة في التجارب الأولى من أجل تطوير سيارة 2023، لكنه يعتقد بأن ريد بُل حظيت بالأفضلية على صعيد الوتيرة.

فقال: "كنا سريعين اليوم، لكنني أعتقد بأن ريد بُل امتلكت الأفضلية علينا".

وأضاف: "تفوقوا على صعيد اللفة الواحدة، ربما يتقدمون بعشري ثانية، وربما أكثر من ذلك على المسافات الطويلة. لدينا عمل للقيام به اليوم. لكننا بالمقارنة مع فيراري كنا ضمن مستوى معقول".

وتابع: "نعلم كذلك بأن لديهم (ريد بُل) سيارة قوية على المقاطع المستقيمة، وعلى حلبة كهذه مع مقطعين مستقيمين طويلين والكثير من المنعطفات البطيئة، فإن تلك الحلبة تناسبهم بشكل مثالي".

وأكمل: "أنا سعيد بأننا أقرب إليهم بكثير مما كنا في سبا التي لا تختلف كثيرًا عن تلك الحلبة".