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راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

يعتقد جورج راسل أنّ نيك دي فريز يستحقّ التسابق في الفورمولا واحد، ليزيد ذلك من الدعوات المتنامية لانضمام بطل الفورمولا إي إلى الفئة الملكة.

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

أحرز دي فريز لقب الفورمولا 2 في 2019 قبل أن ينضمّ إلى الفريق المصنعيّ لمرسيدس في الفورمولا إي. وتوجّه الناشئ ليُصبح أوّل بطلٍ للعالم في السلسلة الكهربائيّة بعد أن أحرز لقب موسم 2020-2021 في برلين الشهر الماضي.

ومع تواصل موسم الشائعات في الفورمولا واحد وبدء تشكّل سوق السائقين للموسم المقبل، ارتبط دي فريز بشكلٍ كبير بانتقالٍ محتمل لويليامز، وذلك نتيجة الشراكة التقنيّة بين الفريق ومرسيدس.

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وتسابق راسل سائق ويليامز الحالي في مواجهة دي فريز في موسم 2018 عندما كانا في بطولة الفورمولا 2. وفاز راسل باللقب ذلك العام، في حين حلّ دي فريز رابعًا في الترتيب العام برصيد ثلاثة انتصارات.

وعندما سُئل حول الانتقال المحتمل لدي فريز إلى الفورمولا واحد، أشاد راسل بالهولندي، واصفًا إيّاه بـ "السائق المدهش".

وقال البريطاني: "إنّه بطل فورمولا 2، وهو بطل فورمولا إي، ويمتلك السرعة بالتأكيد، وكذلك الكاريزما والسلوك المناسب ليكون سائق فورمولا واحد".

وأضاف: "للأسف هناك 20 سائقًا فقط في الفورمولا واحد. من أجل أن ينضمّ سائقٌ رائعٌ فيجب أن يُغادر سائقٌ رائعٌ آخر. ليس الأمر بتلك البساطة".

وأردف: "لكنّه يستحقّ التواجد هنا، لكن لنرَ إن كان بوسعه الحصول على فرصة أو إن كانت فرصة ستسنح. للأسف لا توجد مقاعد كافية للجميع".

ومن الممكن أن يتوافر مقعد في صفوف ويليامز لدي فريز في حال انضمّ راسل إلى مرسيدس في العام المقبل، حيث من المنتظر أن يأتي إعلانٌ بشأن مستقبل السائق البريطاني الشاب في الأسابيع المقبلة.

وفي حال انضمّ دي فريز إلى ويليامز فمن المرجّح أن يتسابق بجوار نيكولاس لاتيفي الذي من المتوقّع أن يبقى في صفوف الفريق لموسمٍ ثالث.

كما سبق للاتيفي التسابق في مواجهة دي فريز، حيث حلّ وصيفًا له في موسم 2019 من الفورمولا 2.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه بعد أن تسابقنا في مواجهة بعضنا البعض في الفورمولا 2، فلا أعلم إن كنت قلت ذلك، لكنّني قلت بأنّه يستحقّ فرصة التواجد في الفورمولا واحد بالتأكيد".

وأكمل: "حظي بعامٍ قوي للغاية في الفورمولا إي كذلك هذا العام".

واختتم بالقول: "إن حصل على المقعد الثاني في ويليامز، وعلى افتراض أنّني لا أزال هنا كذلك، فأعتقد بأنّه سيكون زميلًا رائعًا ويتمتّع بقدرات عالية في الفورمولا واحد".

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