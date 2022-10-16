راسل: دي فريز استحق أن "تتهيأ له الظروف" من أجل الصعود إلى الفورمولا واحد

تعرّف الثنائي على بعضهما البعض في الكارتينغ، بالرُغم من أنهما كانا ضمن فئتين مختلفتين، كما صعد دي فريز الأكبر سنًا سلم الفئات أولًا.

وكان دي فريز ضمن محادثات مع عدد من فرق الفورمولا واحد حيال خوض غمار البطولة في 2023 عندما أثار الإعجاب خلال مشاركته في إيطاليا مكان أليكسندر ألبون ضمن صفوف ويليامز، وهي المشاركة التي ساهمت بوضعه على قمة البدلاء المحتملين لبيير غاسلي مع فريق ألفا تاوري.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن صعود الهولندي إلى الفئة الملكة، قال راسل: "من بين زملائي في الكارتينغ، كان نيك الوحيد الذي لم يصعد إلى الفورمولا واحد والذي استحق على الأرجح أن يتواجد في البطولة".

وأضاف: "خمسة سائقين، أنا، أليكس (ألبون)، ماكس (فيرستابن)، شارل (لوكلير) ونيك، كنا في منافسة بعضنا البعض في 2011 و2012، وكما قلت، كان نيك الوحيد الذي لم يصعد إلى البطولة، لذلك أنا سعيد جدًا برؤيته هنا".

وحين سُئِل عن تقييمه له، قال راسل: "لطالما كان تقييمي له عاليًا. كان المنافس الأول في الغو كارت. لم أسابق في مواجهته، لكن بيننا جميعًا، كان على الأرجح هو الأكثر نجاحًا في الغو كارت".

وأكمل: "أعتقد أنه ومع كم الظروف التي تهيأت له في مونزا، فقد عوّضت على الأرجح الحظ العاثر الذي واجهه قبل بضعة أعوام".

واختتم: "إنه يستحق تلك الفرصة، فقد قام بعمل جيد للغاية في مونزا. لقد برهن على موهبته وسنرى ما سيقوم به العام المُقبل".