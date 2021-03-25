راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
56 دقيقة
:
46 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022 التالي / جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

قال جورج راسل سائق ويليامز في الفورمولا واحد أنّ أحد أسباب موافقته على رئاسة جمعية سائقي الجائزة الكبرى هو "تمثيل النصف اليافع من سائقي البطولة".

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

في وقت سابق من هذا الأسبوع تمّ الإعلان عن أنّ البريطاني صاحب الـ 23 عامًا سيحل مكان رومان غروجان كواحد من مديرَين لجمعية سائقي الجائزة الكبرى، وذلك بعد مغادرة الفرنسي ساحة الرياضة نهاية الموسم الماضي.

وسينضم راسل إلى بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل في إدارة الجمعية، بينما ما يزال سائق الفورمولا واحد السابق أليكس وورز رئيسًا لها.

اقرأ أيضاً:

وخلال حديثه عن أسباب قبوله ذلك المنصب، قال راسل اليوم الخميس على هامش جائزة البحرين الكبرى: "رغبت بشغل ذلك الدور كوني أرى بأنّ ما قامت به الجمعية على مدار العديد من السنوات كان رائعًا للرياضة".

وأضاف: "في كل مرة كنا نعقد فيها اجتماعاتنا القصيرة مع كل السائقين، والتي كانت متواترة جدًا في 2019، على الأرجح مرّة بعد كل سباقين، كنا نناقش جميعًا المشاكل المطروحة أو السُبل التي من شأنها تحسين الرياضة، السلامة، أو أي من هذه المواضيع".

وتابع: "بالطبّع كان ذلك أصعب بعض الشيء في 2020 بسبب العقبات اللوجستية التي فرضتها جائحة كورونا. لكنني كنت دومًا متحدثًا واستمتعت كثيرًا بتقديم رأيي في العديد من المناسبات. إذ أنّ اختياري لأكون متحدثًا باسم السائقين لهو أمر يدعو للفخر لأكون صريحًا".

وأكمل: "لذلك أتطلّع إلى ممارسة ذلك الدور وأعتقد بأن لديّ علاقة جيّدة للغاية مع الكثير من السائقين الشباب. إذ يُمكن القول بأن سيباستيان يمثل نوعًا ما النصف الأكبر سنًا في الرياضة، وأنا على الأرجح أمثّل النصف الأصغر".

ومع اعترافه بأنّه ما يزال أمامه الكثير لتعلمه حول مناحي العمل في الجمعية، لكن يعتقد راسل بأنّ الكيان الممثل للسائقين بمقدوره مواصلة تعزيز قوته وبالتالي تأثيره في مستقبل الرياضة.

اقرأ أيضاً:

فقال: "أعتقد بأنّه وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، زادت مشاركة السائقين وتفاعلهم مع الفورمولا واحد وفيا عامًا تلو الآخر. كما أن البطولة منفتحة بكل تأكيد وترغب بأن نكون منخرطين بشكل أكبر".

واختتم: "أعتقد بأنه سيكون من الجيّد التوسّع أكثر خارج الفورمولا واحد ضمن عالم رياضة السيارات بوجه عام، لكنني بالتأكيد ما أزال جديدًا على ذلك الدور، ولا يُمكنني تقديم العديد من الآراء في الوقت الحالي، عليّ فقط الاستماع والتعلم لأتأقلم أكثر مع مُضي الوقت".

المشاركات
التعليقات
بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

المقال السابق

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

المقال التالي

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

2
إكستريم إي

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

3
فورمولا 1

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

5
فورمولا 1

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

32دقيقة
أحدث الأخبار
لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

32د
جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022
فورمولا 1

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

43د
راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين
فورمولا 1

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

55د
بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022
فورمولا 1

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

أحدث ملفات الفيديو
كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

الأكثر شعبية اليوم

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

مارك حداد: "في رالي لبنان 2016 فزنا بالأوقات وعلى منصة التتويج وفي قلوب المشجعين"
دبليو آر سي دبليو آر سي / مقابلة

مارك حداد: "في رالي لبنان 2016 فزنا بالأوقات وعلى منصة التتويج وفي قلوب المشجعين"

قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي

لاغونا موتوربارك: حلبة سباقات عالمية في مدينة جدة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار عاجلة

لاغونا موتوربارك: حلبة سباقات عالمية في مدينة جدة

أحدث الأخبار

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.