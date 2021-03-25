راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

في وقت سابق من هذا الأسبوع تمّ الإعلان عن أنّ البريطاني صاحب الـ 23 عامًا سيحل مكان رومان غروجان كواحد من مديرَين لجمعية سائقي الجائزة الكبرى، وذلك بعد مغادرة الفرنسي ساحة الرياضة نهاية الموسم الماضي.

وسينضم راسل إلى بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل في إدارة الجمعية، بينما ما يزال سائق الفورمولا واحد السابق أليكس وورز رئيسًا لها.

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وخلال حديثه عن أسباب قبوله ذلك المنصب، قال راسل اليوم الخميس على هامش جائزة البحرين الكبرى: "رغبت بشغل ذلك الدور كوني أرى بأنّ ما قامت به الجمعية على مدار العديد من السنوات كان رائعًا للرياضة".

وأضاف: "في كل مرة كنا نعقد فيها اجتماعاتنا القصيرة مع كل السائقين، والتي كانت متواترة جدًا في 2019، على الأرجح مرّة بعد كل سباقين، كنا نناقش جميعًا المشاكل المطروحة أو السُبل التي من شأنها تحسين الرياضة، السلامة، أو أي من هذه المواضيع".

وتابع: "بالطبّع كان ذلك أصعب بعض الشيء في 2020 بسبب العقبات اللوجستية التي فرضتها جائحة كورونا. لكنني كنت دومًا متحدثًا واستمتعت كثيرًا بتقديم رأيي في العديد من المناسبات. إذ أنّ اختياري لأكون متحدثًا باسم السائقين لهو أمر يدعو للفخر لأكون صريحًا".

وأكمل: "لذلك أتطلّع إلى ممارسة ذلك الدور وأعتقد بأن لديّ علاقة جيّدة للغاية مع الكثير من السائقين الشباب. إذ يُمكن القول بأن سيباستيان يمثل نوعًا ما النصف الأكبر سنًا في الرياضة، وأنا على الأرجح أمثّل النصف الأصغر".

ومع اعترافه بأنّه ما يزال أمامه الكثير لتعلمه حول مناحي العمل في الجمعية، لكن يعتقد راسل بأنّ الكيان الممثل للسائقين بمقدوره مواصلة تعزيز قوته وبالتالي تأثيره في مستقبل الرياضة.

فقال: "أعتقد بأنّه وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، زادت مشاركة السائقين وتفاعلهم مع الفورمولا واحد وفيا عامًا تلو الآخر. كما أن البطولة منفتحة بكل تأكيد وترغب بأن نكون منخرطين بشكل أكبر".

واختتم: "أعتقد بأنه سيكون من الجيّد التوسّع أكثر خارج الفورمولا واحد ضمن عالم رياضة السيارات بوجه عام، لكنني بالتأكيد ما أزال جديدًا على ذلك الدور، ولا يُمكنني تقديم العديد من الآراء في الوقت الحالي، عليّ فقط الاستماع والتعلم لأتأقلم أكثر مع مُضي الوقت".