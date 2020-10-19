راسل: خيار المنعطف الأوّل الضيّق كان ليُعالج مشكلة حدود المسار في بورتيماو

يتوقّع راسل كذلك أن تكون مسألة حدود المسار حاضرة بقوّة على حلبة ألغارفي التي سبق له القيادة عليها في الفورمولا 3 وفي تجارب للفورمولا واحد مع مرسيدس.

وتملك الحلبة خيارَين تصميميين للمنعطف الأوّل، وستستخدم الفورمولا واحد الخيار الأوّل السريع الأيمن عوضًا عن الآخر الأيمن/الأيسر/ الأيمن المعقّد الذي يُشابه بداية لفّة حلبة البحرين.

وقال راسل أنّ الخيار الأخير استُخدم في الفورمولا 3 بعد أن أظهرت التجارب أنّ السائقين يخرقون حدود المسار عبر الخروج عنه في النسخة الأسرع من المنعطف الأوّل.

وبالرغم من مخاوفه، يتطلّع راسل إلى الحدث الجديد.

"أنا متحمّسٌ حقًا" قال راسل عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "إنّها حلبة مدهشة، وفيها الكثير من تغيّرات الارتفاع، والكثير من المنعطفات العمياء، وذلك رائع ويزيد من صعوبة التحدّي".

وأكمل: "من الواضح أنّني أحتاج للانتظار ورؤية الصورة العامة عندما أقود السيارة عليها، وما ستكون عليه الأمور".

وأردف: "قد نواجه مشكلة على صعيد حدود المسار، وآمل أن يتمّ تصحيحها قبل وصولنا إلى هناك، أعني المنعطف الأوّل".

وواصل شرحه بالقول: "أعلم ذلك منذ الفورمولا 3 . تسابقنا هناك في الفورمولا 3 في 2015، وأجرينا تجارب يوم الخميس هناك، وكان ذلك عبر المنعطف الأوّل السريع الذي سنعتمده في الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "لكنّ الجميع كان يخرق حدود المسار، لذا قاموا باعتماد منعطٍ ضيّق. كنت متفاجئًا بعدم فعلهم لذلك لسباق هذا العام، كون ذلك يكون أفضل للتسابق بوجود منعطف أبطأ بعد نهاية خطّ مستقيم طويل".

من جانبه اعترف مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّه يتوقّع الكثير من خروقات حدود المسار في السباق، لكن ليس عند المنعطف الأوّل.

وقال الأسترالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في ما يتعلّق بحدود المسار، فإنّ المنعطف الأوّل لن يكون المكان الوحيد الذي قد تحدث فيه خروقات".

وأضاف: "لكنّنا وضعنا بعض الأشياء لمحاولة إدارة الوضع قدر الإمكان لهذا الحدث".

وعبّر ماسي عن ثقته في أنّ الحلبة ستكون جاهزة، حيث قال: "جميع الأعمال والصور التي شاهدتها، وكلّ التقارير التي تلقّيتها تفيد بأنّ العمل تقدّم بشكلٍ كبيرٍ في عدّة مناطق".

وأضاف: "ليس فقط إعادة التعبيد، بل تحديثات الحواجز الجانبيّة ومتطلّبات السلامة وكلّ تلك الأمور. أنا سعيدٌ جدًا بما شاهدته".