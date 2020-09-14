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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

راسل: خسارة تسجيل النقاط في موجيللو "تفطر القلب"

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راسل: خسارة تسجيل النقاط في موجيللو "تفطر القلب"

قال جورج راسل سائق ويليامز أن خسارة تسجيل النقاط في جائزة توسكانا الكبرى للفورمولا واحد "تفطر القلب"، خاصة بعد أن شعر بإمكانية ذلك في السباق المتقلب المليء بالحوادث.

قاد البريطاني بشكل جيد طوال سباق موجيللو الفوضوي، وكان يشعر بأن المركز التاسع "محسوم" لصالحه بعد أن حجز خلفه وبشكل مريح سيارتي فيراري لكل من شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل.

لكن كل شيء تغير بعد انطلاقته الضعيفة، خلال إعادة انطلاقة السباق بعد العلم الأحمر، حيث تراجع إلى آخر الترتيب، ولم يتمكن بعدها من التقدم أكثر بما يكفي، ليحرز المركز 11.

فقال: "إنها خسارة تفطر القلب. لقد عمل الفريق بأكمله جاهداً، نجحنا بالتقدم إلى المركز التاسع الذي كان رائعاً، وكنا بالفعل نحكم قبضتنا عليه".

وتابع: "كانت السيارة رائعة. كنت أجاري وتيرة سيباستيان وشارل خلفي. لكن العلم الأحمر غيّر كل ذلك".

واسترسل: "لقد كانت إعادة الانطلاقة ضعيفة للغاية من جانبنا. لا ندري السبب بعد".

واستكمل: "من ثم حظي كل من كيمي (رايكونن) ورومان (غروجان) بلفة إضافية لتحمية إطاراتهما، كما قدما انطلاقتين مذهلتين للغاية، وذلك ما صعّب كل شيء علينا".

وأردف: "ذلك مؤلم، لأننا كنا نستحق النقاط، وكانت من حقنا. لكن: رفع العلم الأحمر مرتين في سباق واحد؟ ذلك أمر يكاد لا يصدق".

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بالمقابل، أشار راسل إلى أن الفريق محتار للغاية حيال سبب ضعف الانطلاقة، خاصة وأن تحليلات ما بعد السباق لم تكشف عن أي سبب واضح.

فقال: "لقد نظرنا في كل شيء. لا بد من مواصلة تقييم الوضع، هل السبب أن السيارة كانت أخف وزناً؟ أو أن الإطارات لم تكن في حال مثالية؟ أو أي سبب آخر محتمل".

وتابع: "جلست في المرآب عشر دقائق، تدربت على الانطلاقة عشر دقائق، ولا بد أنني أكملت ما يقارب 100 إرخاءٍ لدواسة الوقود على مدار الساعتين. وفي كل مرة كنت ضمن نسبة 2-3 بالمئة من الهدف، وذلك ما يعتبر طبيعياً ولا يسبب أية مشكلة على الإطلاق".

واختتم: "لذا علينا النظر في ما حصل، لأنه وبصراحة، جميع انطلاقاتنا كانت سيئة اليوم".

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