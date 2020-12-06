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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

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راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

اعترف جورج راسل أنّ خسارة فوزه الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة الصخير الكبرى "مؤلمةٌ جدًا" على إثر خطأ خلط الإطارات والثقب الذي واجهه في اللفّات الأخيرة.

سيطر راسل على مجريات سباق الصخير بعد أن انتزع الصدارة من فالتيري بوتاس عند المنعطف الأوّل، وذلك بالرغم من أنّ هذه مشاركته الأولى بديلًا عن لويس هاميلتون.

وتواجد راسل أمام بوتاس بخمس ثوانٍ إثر وقفتَيهما، إلّا أنّ دخول سيارة الأمان خلط الأوراق بالكامل.

إذ حاولت مرسيدس إجراء وقفة مزدوجة لكنّها خلطت إطاراتهما وأجبر ذلك الفريق على استدعاء راسل مجدّدًا ما أطاح به إلى المركز الخامس عند استئناف السباق، وتسبّب ذلك في تحقيقٍ من قبل المراقبين أيضاً.

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وتمكّن راسل من شقّ طريقه إلى المركز الثاني، وكان يقترب من متصدّر السباق سيرجيو بيريز، لكنّه واجه ثقبًا أجبره على إجراء وقفة أخرى، وأكمل سباقه تاسعًا مُحقّقًا أسرع لفّة.

وقال البريطاني الشاب: "واجهت سباقات أخرى انتُزع فيها الفوز منّي، لكنّ ذلك حدث مرّتين في هذا السباق، لم أكن قادرًا على تصديق ذلك".

وأضاف: "لا أصدّق ما حدث. بذلت أقصى جهدي، وكان السباق تحت سيطرتي، خاصة في البداية، ومن ثمّ دخلت سيارة الأمان وهو ما كان مزعجًا".

وأردف: "لكنّني شعرت بالراحة. قدّمت بعض التجاوز، وكنت متحمّسًا، وكنت جاهزًا للحاق بسيرجيو واقتناص الفوز، كانت لتكون معركة متقاربة، لكنّني كنت لأنجح فيها".

ثمّ تابع: "لكنّ كلّ ذلك تبخّر مجدّدًا. ذلك هو التسابق".

واعترف راسل بأنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت متقلّبة على صعيد المشاعر، وأنّه سارع إلى الاتّصال بوالدَيه بعد السباق من أجل رفع معنويّاته.

وقال حيال ذلك: "لو أخبرتموني في بداية عطلة نهاية الأسبوع أنّني سأحقّق بعض النقاط لوافقت على ذلك وقلت بأنّ تلك ستكون عطلة نهاية أسبوع مدهشة".

وأضاف: "لكن لو أخبرتموني بأنّني سأتصدّر السباق ومن ثمّ ينتهي الأمر...آااه لا أعلم".

وأكمل: "ذلك مؤلم بصدق، آلمني ذلك عندما خرجت من السيارة. تحدّثت إلى والديّ مباشرة. أعلم أنّهما يعرفان مشاعري. أكّدوا لي فخرهم بي. والأمر ذاته بالنسبة لتوتو وولف، وجايمس فاولز وبونو. آمل أن أكون قد منحت توتو بعض المشاكل لحلّها للمستقبل. أنا سعيدٌ وفخور".

مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس

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