راسل حول معاناته في مواجهة أنتونيللي: الأمر أشبه بمحاولة رسم الموناليزا

مع دخول اللوائح التقنيّة الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026، برزت مرسيدس كأفضل المرشحين للمنافسة، وكذلك راسل الذي كان قد تفوق بشكل واضح على زميله المبتدئ آنذاك كيمي أنتونيللي في الموسم الماضي.

لكن الإيطالي حقق قفزة كبيرة على مستوى الأداء والتطور كسائق، ليصبح متصدرًا لبطولة العالم بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، وهو إنجاز لم يسبقه إليه سوى أبطال العالم.

وبالطبع، لم تخلُ مسيرة راسل من سوء الحظ أيام الأحد، إذ انسحب من صدارة سباق كندا بسبب عطل كهربائي، كما خسر كثيرًا في سباق موناكو نتيجة أزمة مخالفة السرعة داخل ممر الصيانة.

لكن الحقيقة أن أنتونيللي كان الأسرع في التجارب التأهيلية، وإن كان الفارق بينهما ضئيلًا. إذ يتقدم السائق الإيطالي 7-6 في المواجهات التأهيلية، بينما يبلغ متوسط الفارق بينهما في القسم الثالث من التجارب التأهيلية 0.084 ثانية فقط.

إلا أن هذا المتوسط لا يعكس الواقع بالكامل، إذ غالبًا ما يكون أحد سائقي مرسيدس أسرع من الآخر بثلاثة أو أربعة أعشار الثانية، وفي معظم الأحيان يكون هذا السائق هو أنتونيللي.

وبعد جائزة بريطانيا الكبرى، التي عانى خلالها مجددًا مقارنة بزميله، أكد راسل أنه لا يزال يملك "أمورًا بحاجة إلى تحسين"، وعندما طلب منه موقعنا "موتورسبورت.كوم" توضيح ذلك، أجاب بصراحة: "ببساطة، يجب أن أكون أسرع".

وأضاف: "الأمر الإيجابي هو أنني لم أغادر أي عطلة نهاية أسبوع صعبة وأنا محتار بشأن سبب افتقادي للسرعة. كل شيء واضح جدًا في البيانات. أحيانًا يكون الأمر واضحًا لدرجة أن شوف، كبير مهندسينا أندرو شوفلين، يكاد يعتبره مشكلة في السيارة، لأن البيانات توضحه بشكل كامل ويمكن معالجته."

وأكمل: "في المقابل، رأيت في الماضي مع سائقين آخرين أو زملاء سابقين أنه عندما يفتقدون السرعة يبقى الجميع يحاول فهم السبب. أما أنا فأعرف تمامًا لماذا لا أفوز أو لماذا لا أحقق قطب الانطلاق الأول، والبيانات توضح ذلك وما الذي يجب أن أطوره. وكذلك عندما أحقق قطب الانطلاق الأول، يكون السبب واضحًا أيضًا."

وأضاف: "ليست القضية أنني نسيت فجأة كيف أقود السيارة ثم تذكرت في اليوم التالي. يتعلق الأمر بعدم وضع السيارة في نافذة الأداء المثالية. في العام الماضي شعرت بأن نسبة المرات التي كنت أستخرج فيها كامل إمكانات السيارة والإعدادات والإطارات مع مهندسي كانت مرتفعة جدًا. أما هذا العام، فانخفضت هذه النسبة كثيرًا، وهذا ما أعمل على تحسينه ليصبح أكثر استقرارًا."

وأوضح راسل أن جزءًا من هذه الصعوبة يعود إلى أنه، وللمرة الأولى في مسيرته، اضطر إلى الابتعاد عن أسلوب قيادته الطبيعي.

فسيارات 2026 تختلف جذريًا عن سابقاتها، فهي أصغر حجمًا وأكثر رشاقة، كما أن إدارة الطاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في قيادتها.

وبدلًا من القيادة بشكل غريزي، أصبح مضطرًا للتفكير باستمرار، وأحيانًا تقليد ما يفعله زميله عندما يكون أسرع، وهو ما وصفه بالتحدي الكبير.

وقال: "الأمر يشبه أن يطلب منك أحدهم رسم لوحة الموناليزا بينما تضع اللوحة الأصلية أمامك، فهل تعتقد أنك ستنجح في رسمها فورًا؟ ربما مع التدريب ستتمكن من ذلك."

وأضاف: "مع وحدات الطاقة الجديدة، والإطارات الجديدة، والسيارات الجديدة، أصبحت مضطرًا لضبط السيارة بطريقة لا تناسب أسلوب قيادتي، كما أنني مضطر للقيادة بأسلوب لم أستخدمه طوال مسيرتي، وعليّ أن أتأقلم مع ذلك."

وتابع: "أنا أعرف تمامًا ما الذي يجب أن أفعله، لكن الخروج إلى الحلبة وتنفيذه شيء مختلف، خصوصًا بعدما قدت بهذه الطريقة طوال 20 عامًا، وكانت ناجحة طوال تلك الفترة. أما الآن فهي تنجح في 50% من الوقت فقط، بينما لا تنجح في الـ50% الأخرى."

وأردف: "أحاول أن أحدد: هل سينجح أسلوبي المعتاد هذا الأسبوع؟ أم يجب أن أغير طريقتي؟ وإذا كان عليّ التغيير، فكيف أفعل ذلك؟ وكيف أكون سريعًا في الوقت نفسه؟".

واختتم قائلًا: "عندما قدمت أفضل مستوياتي، كنت أقود بشكل لا واعٍ تقريبًا، من دون أن أفكر في القيادة نفسها. أما الآن فأنا مضطر للتفكير باستمرار، ومحاولة تحويل هذه الأساليب الجديدة إلى أمور تلقائية، وهذا هو التحدي الحقيقي."

وأضاف: "الجميع هنا يقدم أفضل ما لديه، وهذا يعيدني إلى الحديث مع شارل لوكلير، وإلى الصعوبات التي يواجهها هو أيضًا. فالأمر لا يبدو منطقيًا، يومًا ما نكون في غاية التنافسية، وفي اليوم التالي لا نكون كذلك".