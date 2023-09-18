اشترك
السابق / سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى أخبار

راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم

وصف جورج راسل سائق مرسيدس شعوره بعد الحادثة في اللفة الأخيرة من سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بأنه "أسوأ شعور" في العالم.

خلدون يونس
من قبل:
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

أجرت سيارتا مرسيدس توقفاً متأخراً لتنتقل إلى إطارات ميديوم بهدف الهجوم وانتزاع مراكز منصة التتويج في السباق، خاصة وأن كارلوس ساينز سائق فيراري ولاندو نوريس على متن مكلارين، كانا يستعملان إطارات هارد حينها.

وكان راسل قريباً للغاية من نوريس حيث أراد سائق مرسيدس انتزاع المركز الثاني منه، لكن سائق مكلارين لمس الحائط في اللفة الأخيرة من دون أن يخسر السيطرة على سيارته.

أما راسل فلمس الحائط لكنه بشكل أكثر قسوة، ما تسبب بخسارة السيطرة على سيارته وارتطامه بالحائط.

هذه الحادثة تسببت بخسارته للمركز الثالث على منصة التتويج خلف راسل، والذي ورثه منه زميله لويس هاميلتون.

حيث قال راسل: "في تلك اللحظة، أردتُ التقوقع على نفسي والاختفاء. إنه أسوأ شعور في العالم حين تكون مرهقاً بدنياً ومرهقاً معنوياً".

وأكمل: "لقد فوّتنا فرصة  الفوز ومن ثم ارتكبت مثل هذا الخطأ. لقد كُسَر قلبي حقاً".

اقرأ أيضاً:

ورغم هذه الحادثة الدراماتيكية، لكن راسل أكد بأنه يقدم حالياً أفضل أداء له في مسيرته المهنية ضمن الفورمولا واحد.

فقال: "أنا أقف هنا، وأدركُ بأنها كانت جولة رائعة. أنا أدرك حقاً بأنني أقود أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي".

وتابع: "شعرتُ بالثقة والارتياح ولن أدع خطأً بسنتيمتر أو اثنين يضعف عزيمتي. تنتظرني ليلة صعبة وصباح صعب، لكنني سأضع ذلك خلفي".

وأردف: "لا يسعني إلا الاعتذار للفريق، لأنهم يستحقون أكثر من هذا".

وأشار راسل إلى أن الخطأ قد يكون نابعاً من ضعف التركيز، حيث حصل في اللفة الأخيرة حين أدرك أن فرصته قد ذهبت أدراج الرياح.

المشاركات
التعليقات

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

جورج راسل More from
جورج راسل
سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك