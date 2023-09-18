راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم

أجرت سيارتا مرسيدس توقفاً متأخراً لتنتقل إلى إطارات ميديوم بهدف الهجوم وانتزاع مراكز منصة التتويج في السباق، خاصة وأن كارلوس ساينز سائق فيراري ولاندو نوريس على متن مكلارين، كانا يستعملان إطارات هارد حينها.

وكان راسل قريباً للغاية من نوريس حيث أراد سائق مرسيدس انتزاع المركز الثاني منه، لكن سائق مكلارين لمس الحائط في اللفة الأخيرة من دون أن يخسر السيطرة على سيارته.

أما راسل فلمس الحائط لكنه بشكل أكثر قسوة، ما تسبب بخسارة السيطرة على سيارته وارتطامه بالحائط.

هذه الحادثة تسببت بخسارته للمركز الثالث على منصة التتويج خلف راسل، والذي ورثه منه زميله لويس هاميلتون.

حيث قال راسل: "في تلك اللحظة، أردتُ التقوقع على نفسي والاختفاء. إنه أسوأ شعور في العالم حين تكون مرهقاً بدنياً ومرهقاً معنوياً".

وأكمل: "لقد فوّتنا فرصة الفوز ومن ثم ارتكبت مثل هذا الخطأ. لقد كُسَر قلبي حقاً".

ورغم هذه الحادثة الدراماتيكية، لكن راسل أكد بأنه يقدم حالياً أفضل أداء له في مسيرته المهنية ضمن الفورمولا واحد.

فقال: "أنا أقف هنا، وأدركُ بأنها كانت جولة رائعة. أنا أدرك حقاً بأنني أقود أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي".

وتابع: "شعرتُ بالثقة والارتياح ولن أدع خطأً بسنتيمتر أو اثنين يضعف عزيمتي. تنتظرني ليلة صعبة وصباح صعب، لكنني سأضع ذلك خلفي".

وأردف: "لا يسعني إلا الاعتذار للفريق، لأنهم يستحقون أكثر من هذا".

وأشار راسل إلى أن الخطأ قد يكون نابعاً من ضعف التركيز، حيث حصل في اللفة الأخيرة حين أدرك أن فرصته قد ذهبت أدراج الرياح.