راسل: حلبة لاس فيغاس ستكون "كارثية" في اللفات الأولى من السباق

تصدر سائق مرسيدس أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر، لكنه احتل المركز الثالث في القسمين الأول والثاني في التصفيات.

ومن ثم الرابع في القسم الثالث الأخير، لكنه سينطلق ثالثاً بسبب عقوبة كارلوس ساينز.

وتفوق راسل على زميله لويس هاميلتون، الذي فشل في التأهل للقسم الثاني ليكتفي بمركز الانطلاق الـ 11، لكنه سيكسب مركزاً إضافياً كذلك بسبب عقوبة ساينز.

ويرى راسل بأن التحبب سيشكل مشكلة كبيرة للإطارات، بالتالي فإن مراكز الانطلاق لن تعني الكثير.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مسرور من النتيجة. شعرت بالثقة على المسار. لم نكن نتوقع أن نكون تنافسيين".

وأكمل: "لكن بصراحة، لست مهتماً كثيراً بمركز التأهل، طالما أننا ضمن المراكز العشرة الأولى".

وأردف: "لأن هناك أموراً مجهولة مع التوجه للسباق. لاحظنا مقداراً هائلاً من التحبب عانت منه كل الفرق".

واسترسل: "إن كان بوسعنا البقاء ضمن الحدود المقبولة والالتزام باستراتيجية توقف واحد فسيكون ذلك جيداً. لكن حالما تبدأ الإطارات بالتحبب عليك الدخول للمنصة مباشرة. لا أعتقد أننا أكملنا أكثر من 12 لفة دون المعاناة من هذه المشكلة".

وحين سُئِل حول كيفية إطالة عمر الإطارات، أجاب راسل: "يمكنك القيادة بشكل أبطأ. لكنك ستصبح عرضة للهجوم من الخلف".

وتابع: "تبدو فيراري في مستوى آخر لوحدها. لم يعانوا من أي تحبب، كما أنهم كانوا سريعين جداً بمستويات وقود مرتفعة".

واختتم: "لكن وبسبب عدم وجود سباقات مصاحبة، سيكون المسار كارثياً في أول خمس لفات من السباق".