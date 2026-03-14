راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

تشهد الفورمولا 1 هذا الموسم تطبيق حزمة القوانين الجديدة، مع تغييرات في كل من الهيكل ووحدة الطاقة، إذ أصبحت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية، ما يجعل إدارة البطارية عنصرًا أساسيًا في الأداء.

ويشمل ذلك خفض السرعات على الخطوط المستقيمة أو رفع القدم عن دواسة الوقود والدخول في المنعطفات بأسلوب الانسياب، وهو ما ساهم في ظهور سباقات بتأثير "اليو-اليو" الذي شوهد خلال أول جولتين من موسم 2026.

ففي ملبورن شهد السباق صراعًا مبكرًا بين شارل لوكلير والفائز في النهاية جورج راسل، الذي خاض مواجهة مشابهة في السباق القصير في الصين مع لويس هاميلتون يوم السبت.

وقال راسل إنه استمتع بهذا الأسلوب الجديد من السباقات، على عكس الرأي الأكثر شيوعًا في الحظيرة، إذ يُعد ماكس فيرستابن ولاندو نوريس من أبرز المنتقدين لهذه القوانين.

وعندما سُئل عما إذا كانت معارك "اليو-يو" ستستمر طوال موسم 2026، قال راسل: "بصراحة لسنا متأكدين في هذه المرحلة. لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، وأعتقد أنه في ملبورن وكذلك هذا الصباح في السباق القصير ربما كان بإمكاني القيام ببعض الأمور بشكل مختلف قليلًا للحفاظ على الصدارة في وقت أبكر."

وأضاف: "لكن من الواضح أنه مع نمط التجاوز يستطيع السائق الذي خلفك استخدام زر التعزيز حتى سرعة تقارب 330 كيلومترًا في الساعة، بينما يستطيع السائق المتقدم استخدامه فقط حتى 290 كيلومترًا في الساعة. يبدو أن النظام يعمل بشكل جيد".

وتابع: "الأمر ليس مثل نظام دي.آر.إس، لكنه يعمل بنمط مشابه من حيث فارق السرعة. لذلك أعتقد أنه كان مثيرًا للاهتمام وممتعًا، وأعتقد أن حتى بعض المشجعين المتعصبين ربما لم يعودوا يكرهونه كما كانوا قبل أسبوع، لكن ما زلنا بحاجة إلى منحه فرصة."

وكان أحد التوقعات بشأن السيارات الجديدة أنها ستكون مختلفة تمامًا عن أي شيء استخدمه السائقون سابقًا، إذ قال إستيبان أوكون خلال العطلة الشتوية: "يمكننا نسيان كل ما تعلمناه منذ أيام الكارتينغ."

لكن بعد سباقين فقط، يرى راسل في الواقع عكس ما قاله سائق هاس، خصوصًا أنه لم يظهر حتى الآن فائز مهيمن واحد في السباقات.

وقال راسل: "بدا أن لويس كان يدير وتيرته قليلًا ويترك شارل وأنا نتقاتل في الأسبوع الماضي، ثم كان مستعدًا للانقضاض."

وأضاف بعدما أنهى ثنائي فيراري السباق في أستراليا في المركزين الثالث والرابع، قبل أن يحققا المركزين الثاني والثالث في السباق القصير يوم السبت: "ثم اليوم أيضًا. كنت أنا ولويس نتقاتل بينما كان شارل مستعدًا للانقضاض، لذلك هناك الكثير مما يحدث، وهذا يجعل الأمر ممتعًا للغاية. كما أنه يمنح إحساسًا يشبه سباقات الكارتينغ في الماضي، حيث يكون أفضل ثلاثة أو أربعة سائقين جميعهم في دائرة المنافسة."

وتابع: "لا أتذكر أن الفورمولا 1 كانت هكذا من قبل، حيث يمكن أن ترى ثلاث أو أربع سيارات تتقاتل فعليًا على المركز نفسه على الحلبة".

وكان راسل قد تأهل في المركز الثاني خلف زميله كيمي أنتونيللي لسباق جائزة الصين الكبرى يوم الأحد، الذي يدخله البريطاني متصدرًا بطولة العالم بفارق 11 نقطة بعد فوزه بجائزة أستراليا الكبرى وكذلك بالسباق القصير في شنغهاي انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول.