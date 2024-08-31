راسل: حادث أنتونيللي تركني متأخّرًا بالتوجّه إلى تصفيات مونزا

عبّر راسل عن سعادته بتأهّله ثالثًا في مونزا بالنظر إلى افتقاره للوقت على المسار على خلفيّة حادث أنتونيللي.

ترك البريطاني سيارته لأنتونيللي، وفق قوانين الفورمولا 1 لمنح السائقين الناشئين فرصة المشاركة في التجارب الأولى، وأثار الإيطالي الشاب الإعجاب ضمن اللفّة والنصف اللتين أكملهما قبل أن يتسبّب في إيقاف الحصّة إثر حادث كبير في المنعطف الأخير.

وأدّى ذلك إلى عمل ميكانيكيي مرسيدس على عدّة تصليحات امتدّت حتّى التجارب الثانية ما تسبّب في خسارة راسل للكثير من الوقت على المسار في تجارب الجمعة.

وقال راسل: "كانت عطلة نهاية أسبوع متقلّبة. من الواضح أنّني خسرت الكثير بالأمس، وهو ما تركني متأخّرًا حقًا".

وأضاف: "لم نُجرِ الكثير من التغييرات بين التجارب الثالثة والتصفيات، لأنّ تلك كانت حصّتي الفعليّة الأولى على المسار. كان القسمان الأوّل والثاني فوضويّين، لم أتحلّ بالثقة، لم أحظَ بشعورٍ جيّدٍ في السيارة".

وأردف: "شققت طريقي في الحصّة ومن ثمّ تمكّنت من التواجد في المجال المثالي في القسم الثالث، كانت لفّتاي جيّدتين. أنا مسرورٌ بهذه النتيجة ومتحمّسٌ برؤية مدى تقارب الجميع".

وقال راسل أنّه سيحتاج للارتجال بالتوجّه إلى سباق الأحد بالنظر إلى افتقاره لبيانات المسافات الطويلة.

كما أشار إلى أنّ الحادث تسبّب في انتهاء بعض قطع الغيار، مُحذّرًا من أنّ مرسيدس قد تحتاج للعودة إلى خصائص قديمة في حال واجه هو أو لويس هاميلتون بعض المتاعب.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم ما يُمكن توقّعه لأنّنا لم نُكمل الكثير من اللفّات بكلّ صدق. لذا عليّ الوثوق في حواسي، والتأقلم. أنا مسرورٌ جدًا بالتواجد في المركز الثالث بعد يومٍ كهذا، ويبدو أنّ السيارة تتمتّع بإمكانيّات جيّدة".

وأكمل: "خسرنا الكثير من القطع، لذا لنأمل أن لا نتسبّب أنا ولويس في أيّة أضرار أخرى. وإلّا سيتعيّن علينا العودة إلى المكوّنات القديمة إلى أن نُصنّع قطعًا جديدة في الأثناء".