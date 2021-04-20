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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

أبدى جورج راسل ثقته بأنّ الحادثة التي جمعته بفالتيري بوتاس في سباق إيمولا لن تضرّ بعلاقته مع الفريق الأم مرسيدس.

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

انسحب راسل سائق ويليامز من سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى بعد حادثة اصطدامه ببوتاس على سرعة عالية بالتوجّه إلى المنعطف الثاني بينما كانا يتنافسان على المركز التاسع.

وقد وجّه كل منهما اللوم للآخر في التسبب بتلك الحادثة التي أدّت إلى رفع العلم الأحمر وأوشكت أن تدمّر تمامًا سيارة مرسيدس التي يقودها بوتاس.

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس لم يكن معجبًا بتصرفات راسل، قائلًا بأنّ البريطاني الشاب "ما يزال أمامه الكثير لتعلمه" وأنه كان عليه أن يكون أكثر ذكاءً وإدراكًا في مواجهته لسيارة من الفريق الأم.

وقد أصدر راسل اعتذارًا لبوتاس مساء أمس الإثنين، قائلًا بأنه "كان ينبغي أن يتعامل مع الوضع بأكمله بشكل أفضل".

لكن راسل واثق بأن تلك الحادثة لن يكون لها أثر سلبي على علاقته بمرسيدس، والتي كان جزءًا من برنامج ناشئيها منذ 2017. كما تمّ ربطه على نحوٍ كبير بأنه يومًا ما سيحل مكان بوتاس أو لويس هاميلتون مع السهام الفضية، وربما في وقت مبكر قد يكون العام المُقبل.

"ما حدث لن يضرّ بعلاقتي مع مرسيدس" قال راسل قبل إصدار اعتذاره لبوتاس.

وأضاف: "لقد تحدثت بالفعل معهم، وهنالك تفهّم من كلا الطرفين. أثق أنه ومن جانبي، وعندما تتطلع إلى الأمام، فإنك لا تأخذ في الحسبان هوية السيارة. لكن في النهاية، ما حدث قد حدث".

وتابع: "كنت فقط على بُعد ثلاثة أرباع الطريق على الخط المستقيم، وكان لذلك ليكون تجاوزًا سهلًا وواضحًا، لو لم تكن تلك المنطقة رطبة بعض الشيء. لكن المكان الذي تحركت فيه لم يكن هكذا، كان المسار متجهًا إلى اليسار، وأنا كنت أضغط بعض الشيء نحو اليمين، وذلك كان حيث توجد بقعة الماء".

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جديرٌ بالذكر أنّ راسل توجّه إلى قمرة قيادة سيارة مرسيدس مباشرة عقب الحادثة وسأل الفنلندي "إذا ما يحاول قتل كليهما"، قبل أن يقرع على خوذته، ليرد بوتاس على ذلك برفع إصبعه الأوسط إلى غريمه.

"هل كان ينبغي على ردة فعلي أن تكون هكذا بعد ما حدث، في خضم وسخونة تلك اللحظة؟ على الأرجح لا، لا" اعترف راسل.

واختتم: "لكن وكما قلت، تكون المشاعر محتدمة للغاية في تلك اللحظات. تبادلنا الكلمات وهذا ما حدث".

هذا وكان قد صرّح راسل بأنه يخطط لمهاتفة بوتاس هذا الأسبوع لتصفية الأجواء فيما بينهما، بينما قال وولف كذلك بأنه ينوي مناقشة الحادثة مع راسل.

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تحليل: لماذا كانت إيمولا "قاسية جداً" على السائقين الذين غيّروا فرقهم؟

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