راسل: حادثة نوريس وفيرستابن "حلم" تحوّل إلى واقع انتهزته مرسيدس في النمسا
سجل سائق مرسيدس الفوز الثاني في مسيرته في سباق جائزة النمسا الكبرى بعد الحادثة التي جمعت ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
بعد أن أحرز الفوز على حلبة ريد بُل رينغ، بات جورج راسل يعتقد بأن فريقه مرسيدس أصبح في موقع الآن يخوّله انتهاز الفرص بعد أن حلم بوقوع حادثة بين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في سباق النمسا الذي انطلق فيه من المركز الثالث خلف سائقي مكلارين وريد بُل.
وقد احتك فيرستابن ونوريس ببعضهما البعض في اللفة 64 عند المنعطف الثالث، ليتعرض كلاهما لانثقاب على الإطار بينما ورث راسل الصدارة ليتقدم ويحرز الفوز الثاني في مسيرته.
وتعقيبًا على تلك النتيجة، صرّح راسل بعد السباق قائلًا: "نتيجة مدهشة، كانت معركة صعبة في بداية السباق من أجل أن أحافظ على المركز الثالث".
وأضاف: "رأيت عبر الشاشات أن ماكس ولاندو يقتربان من بعضهما البعض وأن لاندو يتقدم من أجل محاولة انتزاع الفوز".
وتابع: "لكن الفريق قام بعمل رائع للتواجد في المكان المناسب لانتهاز الفرص وهذا ما فعلناه".
وأكمل: "لم أصدق مدى قربنا من لاندو وماكس، كان الفارق حوالي 12 أو 13 ثانية فقط وعلمت بأن هنالك إمكانية لما حدث ودومًا ما تحلم بذلك".
وأردف: "لا شك بأن ماكس ولاندو ما يزالان متقدمين علينا بعض الشيء، لكننا نضع أنفسنا في الموقع الذي يخولنا انتهاز الفرص في حال حدوث أي شيء في الأمام".
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