راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو

سجّل أنتونيللي البالغ من العمر 19 عامًا زمنًا قدره 1:12.051 دقيقة ليتفوّق على ماكس فيرستابن بفارق 0.043 ثانية فقط، بينما اكتفى راسل بالمركز السادس متأخرًا بثلاثة أعشار الثانية عن الصدارة، في ضربة جديدة لطموحاته في المنافسة على اللقب.

ويتأخر راسل حاليًا بفارق 43 نقطة عن المتصدر أنتونيللي، رغم دخوله الموسم بوصفه المرشح الأبرز للقب. وكان قد دعم تلك التوقعات بفوزه في افتتاح الموسم في ملبورن من قطب الانطلاق الأول، محققًا ثنائية لمرسيدس.

لكن منذ ذلك الحين، فاز أنتونيللي بالسباقات الأربعة التالية، ويبدو مرشحًا بقوة لإضافة انتصار خامس، بالنظر إلى محدودية فرص التجاوز على حلبة موناكو.

وقال راسل: "بصراحة، لا أعرف حقًا ما الذي يحدث".

وأضاف: "من الواضح أن هناك شيئًا في أسلوب قيادتي لا يساعد السيارة في الوقت الحالي. لكن ذلك كان موجودًا أيضًا في بداية الموسم، ومع ذلك كانت كل لفة أقودها جيدة. إذا نظرت إلى ملبورن وحتى الصين قبل أن أواجه مشكلتي هناك، كنت في المركز الأول في كل حصّة تقريبًا".

وأردف: "كل لفة قدتها كانت جيدة. أما في السباقات الثلاثة الأخيرة فلم أكن في المستوى المطلوب إطلاقًا. حتى في كندا، لم أكن سريعًا إلى أن سجلت اللفة الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات في كلتا الحصتين التأهيليتين".

وأكمل: "لذلك لا أملك إجابة حاليًا."

وكان من المتوقع أن يهيمن راسل على حقبة لوائح 2026 الجديدة مع مرسيدس، خصوصًا بعد موسمه القوي في 2025 مقارنة بالموسم الأول المتقلب لأنتونيللي، ما جعل كثيرين يتوقعون أن يتجه البريطاني نحو لقبه العالمي الأول.

لكن بعد فوزه في ملبورن، تعرض لمشكلة ميكانيكية في القسم الثالث من تصفيات شنغهاي، ما مهد الطريق أمام أنتونيللي للفوز من قطب الانطلاق الأول، قبل أن يستفيد الإيطالي من سيارة الأمان في اليابان.

كما كان أنتونيللي الأفضل طوال عطلة نهاية الأسبوع في ميامي، وهي حلبة لطالما عانى فيها راسل، قبل أن يفوز في كندا بعدما انسحب راسل من الصدارة بسبب عطل في وحدة الطاقة عقب فوزه بالسباق القصير.

ويبدو أن الحظ لا يقف إلى جانب راسل هذا الموسم، خاصة أنه لم يصعد إلى منصة التتويج منذ جائزة الصين الكبرى، ويعتقد أن أسلوب قيادته الأكثر سلاسة لا يتناسب بالشكل الأمثل مع سيارات 2026 الأخف والأكثر رشاقة.

في المقابل، يتميز أنتونيللي بأسلوب هجومي يعتمد على القيادة عند الحد الأقصى، وهو ما خدمه كثيرًا على شوارع موناكو الضيقة.

وأضاف راسل: "أعتقد أنه توجد بوضوح اختلافات في أسلوب القيادة بيني وبينه، وكان ذلك موجودًا أيضًا في العام الماضي".

وتابع: "لكن هذا الأمر كان يصب في مصلحتي بشكل كبير العام الماضي، بينما يصب الآن في مصلحته بشكل مثالي. مع ذلك، لا يفسر ذلك لماذا كنت جيدًا جدًا في بداية الموسم وأعاني الآن بهذا الشكل".

وأكمل: "لذلك علينا أن نفهم السبب. الأمر واضح في البيانات".

وواصل شرحه بالقول: "الاختلاف في طريقة قيادتنا يؤثر كثيرًا على الإطارات. هو ينجح في وضع الإطارات ضمن نافذة تشغيل أفضل مني. كما أنه يحصل على توازن أفضل على مدار اللفة، وبالتالي تأتي الوتيرة بسهولة أكبر بالنسبة له".

واختتم: "شلذلك نعم، لا أعرف السبب حتى الآن."