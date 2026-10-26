فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

راسل حائر إزاء افتقاره إلى السرعة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى رغم تحديثات سيارة "دبليو17"

أنهى سائق مرسيدس السباق في المركز الثامن، في حين هيمن زميله كيمي أنتونيللي على مجرياته انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول.

منشور: 26-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كريس غرايثين

يبحث جورج راسل بيأس عن إجابات بعدما أقرّ بأنه "لم يكن سريعًا بما يكفي" خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى، في وقت يقترب فيه زميله كيمي أنتونيللي من حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1.

وهيمن أنتونيللي على سباق الأحد في أوستن انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول، في حين بدأ راسل السباق من المركز السادس وأنهاه ثامنًا، بعدما تلقى عقوبة زمنية بإضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته بسبب تحقيق أفضلية عبر الخروج عن الحلبة خلال اللفة الافتتاحية.

ووقعت الحادثة في اللفة الأولى، عندما كان السائق البريطاني يدافع عن موقعه أمام أوسكار بياستري عند التوجه إلى المنعطف الثاني عشر، حيث خرج عن الحلبة ثم عاد إليها أمام سيارة مكلارين ليحافظ على مركزه.

لكن هذه العقوبة لم تؤثر كثيرًا في مركزه النهائي على أي حال، إذ كان سينهي السباق نظريًا في المركز السابع بدلًا من السائق الأسترالي لو لم تُفرض عليه العقوبة، مع اكتسابه نقطتين إضافيتين فقط.

وعندما سألته شبكة "سكاي سبورتس" عن الجانب الذي يعاني فيه تحديدًا، أجاب راسل: "ببساطة، لم أكن سريعًا بما يكفي، بصراحة".

وأضاف: "أحتاج إلى محاولة فهم السبب. من الغريب أن تكون بعيدًا إلى هذا الحد، لذا آمل أن نجد بعض الإجابات في مكان ما. لكنني لا أملك أي إجابة في الوقت الحالي".

وجاءت نتيجة راسل رغم حصول سيارة "دبليو17" على تحديثات مؤخرًا، إذ يرى أن السيارة تتمتع "بنطاق ضيق لإعداداتها المثلى"، وهو ما ظهر في تذبذب مستواه منذ إدخال التحديثات في ماليزيا.

هناك، أنهى أنتونيللي السباق وصيفًا لماكس فيرستابن الذي فرض هيمنته، بينما كان راسل في طريقه إلى المركز الثالث قبل أن يتعرض لعطل متأخر في وحدة الطاقة أجبره على الانسحاب.

وفي سنغافورة، حقق فيرستابن الفوز مجددًا، بينما أنهى أنتونيللي السباق ثالثًا، في حين اكتفى راسل بالمركز التاسع، ليصبح بذلك السباق الثالث على التوالي الذي يعجز فيه السائق البريطاني عن الصعود إلى منصّة التتويج، ضمن موسم 2026 المخيب للآمال بالنسبة إليه.

وفي حديث لاحق إلى وسائل الإعلام المكتوبة في أوستن، قال راسل: "لم تكن سرعتنا جيدة خلال المرحلة الأولى من السباق".

وأضاف: "لكن بعد خروجي من منطقة الصيانة على الإطارات القاسية، قدّمت على الأرجح ست لفات كنت خلالها أسجل أزمنة مماثلة لأزمنة كيمي. لكنني لحقت بأوسكار بعد ذلك، ولم أتمكن من تجاوزه".

وأكمل: "ست لفات جيدة مقابل 50 لفة سيئة. أريد أن أفهم سبب سوء سرعتنا خلال المرحلة الأولى. وكانت العقوبة سخيفة بعض الشيء أيضًا، لكنها كانت على الأقل أحد الأمور التي تشغل بالي بعد عطلة نهاية أسبوع سيئة للغاية".

وتعني هذه النتائج أن أنتونيللي بات مرشحًا لحسم اللقب في المكسيك نهاية الأسبوع المقبل، إذ يتقدم بفارق 123 نقطة على راسل، مع بقاء 125 نقطة متاحة قبل الجولات الخمس الأخيرة من الموسم.

ولا يتقدم راسل سوى بنقطة واحدة على لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث، فيما يتقدم بفارق مركزين على فيرستابن الذي يحتل المركز الرابع. وفي المقابل، باتت مرسيدس على أعتاب حسم لقب الصانعين، بعدما وسعت الفارق مع فيراري إلى 133 نقطة.

وقال راسل: "بالنسبة إليّ، الأهم هو أن نفوز ببطولة الصانعين. فهذا هو الأمر الرئيسي بالنسبة إلى الفريق. وبالطبع، أود إنهاء الموسم في أفضل مركز بين بقية السائقين خلف البطل، لكن المركز الثاني أو الثالث أو الخامس لا يعني الفوز بالبطولة، ولذلك لا يحمل أي أهمية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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