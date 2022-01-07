راسل جاهز "لأكثر المواسم احتدامًا" في مسيرته في 2022 مع فريقه الجديد مرسيدس

بعد ثلاثة مواسم أمضاها مع ويليامز، انضم راسل إلى صفوف مرسيدس بشكل كامل لموسم 2022، حيث سيُزامل لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات.

وأتت ترقية راسل بعد 5 سنوات ضمن برنامج مرسيدس للناشئين شهدت فوزه بلقبي الجي بي3 والفورمولا 2 قبل صعوده إلى الفورمولا واحد.

وضمن معرض حديثه بعد نهاية موسم 2021، شرح راسل كيف سيتأهّب في 2022 لأكثر المواسم ازدحامًا واحتدامًا في مسيرته مع خطوة صعوده إلى مرسيدس المجتمعة مع روزنامة قياسية من 23 سباقًا.

فقال: "أعتقد بأنني سأحاول الاستفادة من عطلة جيدة في بداية العام. هذا مهم جدًا في اعتقادي، لأنني أرى بأن العام المُقبل سيكون الأكثر احتدامًا في مسيرتي، على صعيد السباقات وكذلك من ناحية الأمور خارج الحلبة وتلك المتعلقة بالتسويق".

وأضاف: "سيكون من الوضع مختلفًا مع الانتقال من ويليامز - حيث كنت محظوظًا جدًا بطريقة ما بألّا تكون لدي الكثير من الأنشطة التسويقية بسبب طبيعة الوضع الذي كنّا فيه - إلى مرسيدس، حيث لدينا الكثير من الرعاة والالتزامات الملقاة على عاتق السائقين".

وتابع: "كما سيكون ذلك في ظل جائحة كورونا كذلك، ومع تكدّس الكثير من الأمور على السائقين والفرق إثر افتقاد الشركاء لـ 18 شهرًا من ذلك النوع من الأنشطة".

وأكمل: "سيكون الوضع محتدمًا كذلك من ناحية السباقات وما يدور خارج الحلبة. لذلك سأحاول الاستمتاع بعطلة لطيفة لمدة 10 أيام في يناير، لأستعيد نشاطي ومن ثمّ أعود بقوة وأستغلّ كل ما لديّ".