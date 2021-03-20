راسل: جائزة الصخير الكبرى منحتني المزيد من الثقة مع التوجه إلى موسم 2021

استعانت مرسيدس بالبريطاني الشاب خلال السباق الثاني في البحرين، ليقود بديلاً عن نجمها لويس هاميلتون الذي أصيب بفيروس كورونا حينها.

وتأهل راسل ثانياً وهيمن على أغلب مجريات السباق على حلبة البحرين الدولية، لكن خطأ في تبديل الإطارات من قبل السهام الفضية إضافة إلى انثقاب في إطاره لاحقاً حرماه فرصة الفوز. وأنهى السباق بالمركز التاسع، حيث كانت تلك أولى نقاطه في البطولة.

وعاد راسل إلى ويليامز لمنافسات السباق التالي في أبوظبي، بينما سيواصل العمل مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، حيث ينتهي عقده نهاية 2021.

وحين سُئِل حيال ما تغيّر فيه بعد سباق الصخير، أجاب: "تعلمت الكثير من تلك التجربة".

وأكمل: "ما كان مثيراً بالنسبة لي هو تأهلي ثانياً، وتلك هي أفضل نتيجة لي في التصفيات على الإطلاق - ثاني أفضل نتيجة هي المركز 12 على ما أعتقد - وكنتُ محبطاً لعدم تحقيق قطب الانطلاق الأول".

وأردف: "فقط لأنني أصبحتُ في مقدمة شبكة الانطلاق، لا يعني أن هدفي تغير، الرضى حيال قدرتك على استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة".

وتابع: "لقد تعلمت بالفعل من تلك التجربة. أنا ممتن لكل من مرسيدس وويليامز على منحي هذه الفرصة. لا بد من النظر إلى ذلك السباق على أنه انتصار لي، بالرغم من أن الجائزة لم تكن من نصيبي حينها".

وأضاف: "أنا أكثر ثقة بنفسي في الموسم المقبل، وأنا واثق أنه سيكون رائعاً بالنسبة لي، لفريقي وللجميع".

بالمقابل، لم ينفِ راسل إمكانية تكرار مثل ذلك التبديل في 2021، بالرغم من إعلان مرسيدس عن تشكيلتها من السائقين الاحتياطيين.

فقال: "ليس هناك أي شيء رسمي بعد".

وأكمل: "من الواضح أن كل تلك الإجراءات حصلت في اللحظة الأخيرة - العام الماضي".

واختتم: "عليهم الاستعداد لمثل هذه الأمور التي قد تحصل فجأة يوم الجمعة، لكنني أعتقد أننا سنتعامل مع أي وضع مماثل حال حصوله".