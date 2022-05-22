راسل: جائزة إسبانيا الكبرى كانت "سباق نجاة" لمرسيدس بسبب ارتفاع الحرارة المفرط

استفاد راسل من انسحاب المتصدّر السابق للسباق شارل لوكلير ليُحقّق المركز الثالث في ظلّ تواجد زميله لويس هاميلتون خلفه عندما عانى الثنائيّ فجأة من تسرّب مياه، وهو ما سمح لكارلوس ساينز الإبن سائق فيراري بتجاوز هاميلتون في اللفّة ما قبل الأخيرة.

كما دفعت المشكلة راسل إلى الانتقال إلى وضع دفاعي، لكنّه أبقى على الإسباني خلفه ليُحقّق منصّة التتويج الثانية له هذا الموسم بعد أستراليا، بالرغم من أنّه كان على بُعد 20 ثانية عن سيرجيو بيريز الثاني.

وبشكلٍ مماثل لراسل فقد طُلب من هاميلتون رفع قدمه عن دوّاسة الوقود في ظلّ تنامي المخاوف من إمكانيّة تفاقم المشكلة وتسبّبها في انسحابهما.

وقال راسل حول اللفّات الأخيرة: "أجل، كان الوضع صعبًا للغاية في اللفّات القليلة الأخيرة. كان سباق نجاة عندما علمنا أنّ هناك فجوة".

وقال أنّ مشاكل الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة "أضرّ بالفريق كثيرًا"، مُضيفًا أنّه "عندما كانت ريد بُل خلفه فإنّه كان يبذل أقصى جهده للإبقاء على أيٍ منهما خلفه وكان ذلك ممتعًا".

وأكمل: "أنا مسرورٌ بتحقيق المركز الثالث، هذه الكثير من النقاط لنا".

وبالرغم من النتيجة القويّة، لا يزال الفريق ثالثًا في الترتيب العام على بُعد 75 نقطة عن ريد بُل المتصدّرة و49 نقطة عن فيراري صاحبة المركز الثاني.

وشعر سائقا الفريق بأنّ السهام الفضيّة حقّقت خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد حلّ مشاكل الارتدادات من خلال التحديثات التي جلبتها إلى برشلونة.

لكنّ راسل كان متردّدًا للقول بأنّ الفريق عاد إلى أدائه الطبيعي، مُضيفًا أنّ السباق كان "قاسيًا للغاية".

وقال: "أودّ قول ذلك، لكنّ اليوم كان قاسيًا. بذلت كلّ ما في وسعي للإبقاء على ماكس خلفي، وقمت بعملٍ رائع. لذا أنا فخورٌ بالصعود إلى منصّة التتويج".

واختتم بالقول: "تعيّن علينا العمل بجهد كبير، لذا هذه نتيجة رائعة للجميع في براكلي وبريكسوورث. شكرًا لكم".