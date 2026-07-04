راسل تفاجأ كثيرًا بأداء فيراري في تصفيات السباق القصير في سيلفرستون
صرّح جورج راسل بأنه تفاجأ بالأداء الذي ظهرت به فيراري في سيلفرستون.
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
تحدث جورج راسل سائق مرسيدس، الذي أنهى التصفيات التأهيلية للسباق القصير في المركز الخامس، عن دهشته من الأداء الذي ظهرت به فيراري وحقق على إثره لويس هاميلتون البول بوزيشن.
وأوضح راسل أنه نجح في العثور على السرعة خلال القسم الثالث من التصفيات القصيرة، لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء الذي كان يطمح إليه. وأكد أن شعوره داخل السيارة لم يكن سيئًا، قبل أن يركز مباشرة على فروق الأداء بعد الحصة.
فقال: "بصراحة، أعتقد أن هذا يلخص موسمنا إلى حد كبير. فنحن دائمًا ما نبدأ من الخلف ونحاول التقدم".
وأضاف: "كنت قريبًا جدًا من المركز الثالث، لكنني ما زلت بعيدًا جدًا عن سرعة لويس وكيمي. أحتاج إلى فهم السبب، لأن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء".
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وتابع: "في الواقع، كان الإحساس بالسيارة جيدًا جدًا من ناحية سهولة القيادة. توقعنا أن تكون هذه السيارات أصعب قليلًا في القيادة على هذه الحلبة، لكن الأمر كان طبيعيًا إلى حد كبير، وشعرت بأن المنعطفات السريعة كانت جيدة. لكننا ما زلنا متأخرين من ناحية الأزمنة، والأهم هو أن نعالج ذلك بحلول الغد".
واستذكر راسل المشاكل الأخيرة التي واجهتها فيراري فيما يتعلق بوحدة الطاقة وإدارة الطاقة، وعلق على مستوى منافسيه في سيلفرستون، قائلًا: "تفاجأت كثيرًا بأداء فيراري. كانوا يعانون من مشاكل في وحدة الطاقة وإدارة الطاقة، لكنهم الآن يبدون الأفضل على شبكة الانطلاق، وكان ذلك مفاجأة كبيرة بالفعل".
واختتم: "كنا نعلم دائمًا أنهم يمتلكون هيكلًا رائعًا، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأمور التي لا تبدو منطقية تمامًا في الوقت الحالي. وإذا كان عليّ أن أتوقع، فسأقول إن فيراري كانت الأسرع الأسبوع الماضي، ونحن الأسرع هذا الأسبوع. بالطبع، قدم كيمي عملًا رائعًا، لكن فيراري كانت الطرف المهيمن طوال اليوم".
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