راسل تفاجأ بالمعركة مع هاميلتون في بداية سباق الصين القصير

إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

لماذا انتهى الوقت أمام الفورمولا 1 لإنقاذ سباقي البحرين والسعودية

"لحظة مرعبة" حرمت شارل لوكلير وفيراري من فرصة الفوز بسباق الصين القصير

راسل تفاجأ بالمعركة مع هاميلتون في بداية سباق الصين القصير

راسل ينجو من هجوم مبكر لـ هاميلتون ويفوز بالسباق القصير في الصين

شوماخر: ريد بُل تدفع ثمن رحيل نيوي وهورنر… وحتى فيرستابن لا يستطيع إنقاذ السيارة الحالية

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

راسل تفاجأ بالمعركة مع هاميلتون في بداية سباق الصين القصير

قال جورج راسل إنه تفاجأ بهجوم لويس هاميلتون عند انطلاقة السباق القصير ضمن جائزة الصين الكبرى.

أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

انطلق لويس هاميلتون من المركز الرابع في السباق القصير في شنغهاي، لكنه قدم انطلاقة قوية صعد بها إلى المركز الثاني وبدأ فورًا بمهاجمة راسل على الصدارة.

وبينما تبادل زميلا الفريق السابقان الصدارة عدة مرات في اللفات الأولى، تمكن راسل من تجاوز منافسه عند المنعطف 14. لكن هاميلتون هاجم من خارج المسار عند المنعطف الأول في اللفة التالية واستعاد الصدارة مجددًا.

واستعاد راسل مركزه في اللفات اللاحقة، هذه المرة مع توسيع الفارق، ليحقق أول فوز له في سباق قصير منذ جائزة ساو باولو الكبرى عام 2022.

وبتقييمه لمعركته مع هاميلتون، اعترف راسل أنه تفاجأ من هجوم زميله السابق على متن سيارة فيراري.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

حيث قال: "كان الأمر ممتعًا للغاية. كان هناك الكثير من الاستراتيجية خلال السباق القصير ولم يكن التجاوز سهلًا حقًا، كما كانت الرياح قوية. لذلك كانت إدارة الإطارات مهمة جدًا، خاصة عند المنافسة".

وأضاف: "آمل أن يكون السباق ممتعًا للمشاهدة. عادة ما تكون السباقات القصيرة مملة إلى حد ما، لكنني أعتقد أنني تعاملت جيدًا مع سيارة الأمان. وكان من الرائع تحقيق الفوز".

هذا وأشاد راسل أيضًا بأداء هاميلتون في البداية، قائلًا: "لويس قدم عملًا رائعًا في اللفات الأولى. لقد فاجأني، لكنه بالطبع يمتلك خبرة تمتد لـ20 عامًا".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من تقديم المزيد. بدا أن فيراري متأخرة قليلًا في التصفيات لكنها كانت قريبة جدًا منا من حيث وتيرة السباق. لذلك نحتاج إلى التحسن أكثر من ناحية وتيرة السباق".

