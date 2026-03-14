انطلق لويس هاميلتون من المركز الرابع في السباق القصير في شنغهاي، لكنه قدم انطلاقة قوية صعد بها إلى المركز الثاني وبدأ فورًا بمهاجمة راسل على الصدارة.

وبينما تبادل زميلا الفريق السابقان الصدارة عدة مرات في اللفات الأولى، تمكن راسل من تجاوز منافسه عند المنعطف 14. لكن هاميلتون هاجم من خارج المسار عند المنعطف الأول في اللفة التالية واستعاد الصدارة مجددًا.

واستعاد راسل مركزه في اللفات اللاحقة، هذه المرة مع توسيع الفارق، ليحقق أول فوز له في سباق قصير منذ جائزة ساو باولو الكبرى عام 2022.

وبتقييمه لمعركته مع هاميلتون، اعترف راسل أنه تفاجأ من هجوم زميله السابق على متن سيارة فيراري.

حيث قال: "كان الأمر ممتعًا للغاية. كان هناك الكثير من الاستراتيجية خلال السباق القصير ولم يكن التجاوز سهلًا حقًا، كما كانت الرياح قوية. لذلك كانت إدارة الإطارات مهمة جدًا، خاصة عند المنافسة".

وأضاف: "آمل أن يكون السباق ممتعًا للمشاهدة. عادة ما تكون السباقات القصيرة مملة إلى حد ما، لكنني أعتقد أنني تعاملت جيدًا مع سيارة الأمان. وكان من الرائع تحقيق الفوز".

هذا وأشاد راسل أيضًا بأداء هاميلتون في البداية، قائلًا: "لويس قدم عملًا رائعًا في اللفات الأولى. لقد فاجأني، لكنه بالطبع يمتلك خبرة تمتد لـ20 عامًا".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من تقديم المزيد. بدا أن فيراري متأخرة قليلًا في التصفيات لكنها كانت قريبة جدًا منا من حيث وتيرة السباق. لذلك نحتاج إلى التحسن أكثر من ناحية وتيرة السباق".