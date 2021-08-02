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راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

من قبل:
, محرر

قال جورج راسل أن أولى نقاطه مع فريق ويليامز "تعني أكثر مما يمكن للكلمات وصفه"، لكنه تفاجأ بدموعه تنهمر بعد نتيجة سباق جائزة المجر الكبرى.

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

أنهى راسل سباق المجر بالمركز الثامن ليسجل أولى نقاطه مع فريق ويليامز منذ أن شارك معه في 2019.

وتمكن راسل وزميله نيكولاس لاتيفي من تسجيل النقاط للفريق بعد الاستفادة من حوادث اللفة الأولى الكبيرة، ما يعني أن هذه هي أفضل نتيجة للفريق منذ جولة البرازيل 2017. كما أنها المرة الأولى التي يسجل لاتيفي النقاط في البطولة.

وقد تغلبت المشاعر على راسل مع نهاية السباق، خاصة بعد أن كاد يسجل النقاط في عدة مناسبات سابقة.

فقال: "لقد ذرفت الدموع حقاً، وهذا ما لم أكن أتوقعه".

وتابع: "ربما لم أكن لأذرف الدموع لو فزتُ بأول سباق لي بصراحة. وهذا يظهر مقدار ما يعنيه هذا الإنجاز بالنسبة لي اليوم".

واسترسل: "هذه النقاط تعني بالنسبة لي أكثر مما يمكن للكلمات وصفه، خاصة مع التفكير بالرحلة التي خضناها طوال السنوات الثلاث السابقة. أن تنافس وتسعى لهدف ما طوال ثلاث سنوات ومن ثم تحققه".

وأردف: "لقد كان القسم الثاني من السباق مذهلاً بكل معنى الكلمة، ربما كان أفضل ما قدمته طوال مسيرتي. إبقاء داني (ريكاردو) خلفي، وكذلك ماكس (فيرشتابن)، وتقليص الفارق بمقدار 20 ثانية مع السيارات أمامي. كل ذلك كان مذهلاً".

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ووصل راسل مؤقتاً إلى المركز الثاني في السباق بعد أن دخل منصة الصيانة لتبديل إطاراته بدلاً من التوقف على شبكة الانطلاق بعد العلم الأحمر، لكنه أعاد المراكز التي كسبها لاحقاً.

وأشار راسل لامتنانه من "فيا" لتحليهم "بالمنطق" إزاء ذلك وعدم تطبيق عقوبة مباشرة عليه، بل إخباره بضرورة إعادة المراكز.

فقال: "رأيت فرصة. قلت سحقاً سأستغلها لأن الفوائد تفوق المخاطر".

واختتم: "أنا حقاً شاكرٌ لـ ’فيا’ لتحليهم بالمنطق وطلبهم مني إعادة المراكز، بدلاً من تطبيق عقوبة".

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