راسل: تدخّل "فيا" لتقليل الارتدادات هو "ترقيع أكثر منه حل فعلي" لسيارات هذا الموسم

أعلن الكيان الحاكم للرياضة قُبيل جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بأنه سيقيس حدّة الارتدادات على كل سيارة لجمع البيانات حول ما يمكن فعله لتقليل خطر تسببها بمشاكل صحية للسائقين.

وكانت مشكلة الارتدادات قد ألقت بظلالها على الفرق منذ التجارب الشتوية لاختبار السيارات الجديدة ذات التأثيرات الأرضية للمرة الأولى في بداية العام - على الرُغم من أن بعضها، مثل مرسيدس، قد واجهت وقتًا عصيبًا معها أكثر من الآخرين، بما فيهم ريد بُل، مكلارين وألبين.

لكن احتمالية تسبب تكرار الارتدادات والارتطام بسطح المسار بإصابات قصيرة إلى طويلة الأمد للسائقين قد تصدرت العناوين بعد الجولتين الأخيرتين على حلبتي موناكو وباكو مع مطباتهما الكثيرة - وتحديدًا باكو، حيث أن تصيمم مسارها عالي السرعة جعل السيارات ترتطم بالسطح أكثر عبر المقاطع المستقيمة الطويلة، ما كان يعني دعمًا أقل من أنظمة التعليق بالمقارنة مع الحلبات الأخرى.

هذا وبدءًا من التجارب الحرة لجولة مونتريال نهاية هذا الأسبوع، ستراقب "فيا" بيانات الاستشعار عن بعد ومن ثم التأثيرات الفعلية للارتدادات على أسفل سيارة كل فريق، وذلك لتحدد مقياسًا يؤسس للمستويات المقبولة من الارتدادات ويجبر الفرق خارج هذا النطاق على إجراء تغييرات لتقليلها.

وبينما اعترف راسل بأنه من الجيد رؤية "فيا" تتحرك وتتخذ إجراء في أمر ما على الفور، لكنه أوضح بأن ما تم الإعلان عنه نهاية هذا الأسبوع هو "ترقيع أكثر منه حل للمشكلة".

فقال: "علينا الانتظار ورؤية نتائج جمع البيانات من قِبَل فيا. أعتقد أنه حتى وبالنسبة للفرق التي تعاني بالدرجة الأقل، فما تزال المشكلة عدائية والقيادة صعبة".

وأضاف: "تملك فيا وصولًا لكل أحمال التسارع العمودي التي نمر بها، وهي أبعد بكثير عما هو آمن للتعامل معه. لذلك نحن بحاجة لمحادثات أكبر بالتأكيد بالمضي قدمًا وما سنبدأ به من هنا".

وأكمل: "حيث أن تلك الخطوة المبدئية تمثّل ترقيعًا أكثر منها حلًا لتلك المشكلة".