راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين

تأهل راسل رابعاً في تصفيات جدة، وذلك بعد أن بدت مرسيدس رابع أسرع فريق في البحرين، خلف ريد بُل، فيراري وأستون مارتن.

لكن رغم ذلك، بدا البريطاني الشاب متفائلاً بعض الشيء بعد إجراء الكثير من اختبارات الإعدادات يوم الجمعة على سيارته.

فقال: "كسائق، أنا أقوم بكل ما بوسعي لمساعدة الفريق على المضيّ قدماً والتطوير، أعمل بأقصى ما بوسعي على جهاز المحاكاة وأجرّب الكثير من الأمور".

وتابع: "حين يقدم الفريق على المسار أداءً أعلى من المتوقع، حينها تشعر بالرضى الكبير".

وأكمل: "محبط قليلاً لعدم إمكانية المنافسة على قطب الانطلاق الأول والانتصارات، لكن كسائق، عليك التركيز على تقديم الأداء الأقصى. وأنا راضٍ للغاية عما حققناه اليوم".

وكانت مرسيدس قد صرّحت بأنها قررت تغيير سير عملية التطوير، حيث أكد توتو وولف مدير الفريق أن العلامة الألمانية أدركت خطأ المبدأ التصميمي الذي بدأته مع سيارة 2022.

وفقاً لـ راسل، فإن أول تحديث كبير لسيارة مرسيدس ما زال على طريقه للوصول تقريباً في غضون أربعة سباقات، لكنه يشعر بأن الفريق "وجد المزيد من الأداء في أسبوع أكثر مما وجده في شهر كامل".

فقال: "حقيقة أننا وجدنا المزيد من الأداء في أسبوع أكثر من أربعة أشهر في الشتاء، لهو أمر واعدٍ".

يشار إلى أن راسل تأهل رابعاً في سباق جدة وسينطلق من المركز الثالث بعد عقوبة شارل لوكلير سائق فيراري، بينما واجه زميله لويس هاميلتون حصة تصفيات صعبة، تأهل خلالها ثامناً.