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راسل: تحديثات مرسيدس ليست وراء مصاعب سبا

قال جورج راسل أنّ معاناة مرسيدس على حلبة سبا-فرانكورشان ليست لها علاقة بتحديثات السهام الفضيّة لأرضيّتها.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

عانت مرسيدس من نقطة ضعفٍ متجذّرة في سباق واختارت العودة إلى خصائص الأرضيّة القديمة، لكنّ جورج راسل لا يعتقد بأنّ ذلك ليس وراء نتيجة الفريق الطيّبة في التصفيات.

بدا سائقا مرسيدس منهزمين قليلًا بعد تجارب الجمعة، وذلك على إثر معاناتهما مع سيارة "دبليو15" على حلبة سبا-فرانكورشان، وهو ما دفع الفريق إلى قرار العودة إلى الخصائص القديمة بعد اختبار الأرضيّة الجديدة في حصّتي الجمعة.

وعندما سُئل إن كانت العودة إلى الأرضيّة القديمة السبب وراء كسب مرسيدس لأداء إضافيٍ أمسٍ السبت، قال راسل: "كلّا، على الإطلاق، عانينا هنا في الأعوام الثلاثة الماضية وكان تقلّب أدائنا من بين جميع الفرق بارزًا أكثر من حلبة إلى أخرى".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان من المهمّ لنا أن نعود إلى خصائص نعرفها وسنرى في السباق إن كان سباق سبا سيُمثّل تحديًا بالنسبة إلينا، لأنّنا واثقون من ذلك، على عكس التحديثات".

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وأكمل: "لم تكن التحديثات ضخمة، بل جزء من درب التطوير الطبيعي على مدار العام، ونحن واثقون من أنّ تلك التحديثات كانت تعمل وفق ما هو متوقّع".

ولم يكن راسل قادرًا على شرح سبب معاناة مرسيدس في سباق على وجه الخصوص، بالرغم من أنّها كانت قادرة على تقديم أداء جيّد في برشلونة وسيلفرستون، وهي حلبات ذات خصائص مشابهة.

وقال أنّ ريد بُل وجدت نفسها على الجانب المعاكس ودائمًا ما كانت قويّة على حلبة بلجيكا.

وقال: "هذه ثلاثة أعوامٍ على التوالي نكون فيها سريعين جدًا في سيلفرستون، ومن الواضح أنّنا كنّا سريعين بشكلٍ استثنائي هذا الموسم، ومن ثمّ نعاني في سبا".

وأردف: "يُمكن القول أنّهما ليستا ذات نوع الحلبة بالضبط على الورق، لكن هناك منعطفات عالية السرعة هنا، وبعض المنعطفات البطيئة، مثل سيلفرستون، نحتاج لمحاولة فهم ذلك".

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