راسل: تحديثات إيمولا "لن تغيّر العالم" بالنسبة إلى مرسيدس

بعد التراجع خلف ريد بُل في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، قررت مرسيدس إدخال تعديلات كبيرة على أرضية السيارة، تصميم جانب السيارة وكذلك نظام التعليق الأمامي، حيث تسعى العلامة الألمانية لفهم أسباب "القيادة السامة" لسيارتها.

لكن راسل شدّد على أن التحديثات المقبلة لن تغير من واقع مرسيدس بشكل فوري بقفزات كبيرة. بدلاً من ذلك، من المفترض أن تجعل السيارة منصة مستقرة للتطوير واستخراج المزيد من الأداء.

فقال: "لدينا بعض القطع الجديدة للسيارة في إيمولا. نأمل أن نحقق تقدماً إيجابياً. لن تغير العالم بالنسبة لنا على المدى القصير، لكن نأمل أن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح".

وأكمل: "أعتقد أننا لن نضع آمالاً كبيرة. الكلام الحقيقي على الحلبة".

وتابع: "علينا رؤية عمل التحديثات. سنعلم ذلك في صباح الجمعة".

وأشار راسل إلى أن صعوبات قيادة السيارة تعقد من سعي مرسيدس. حيث قال: "ربما تكون سيارتنا صعبة للغاية في قيادتها حالياً. لكن أمامنا الكثير لتحسينه".

من جهته، أوضح آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن الهدف هو جعل السيارة أسرع في وتيرة التصفيات والسباق كذلك.

فقال: "نأمل أن تحسن التحديثات من سرعة السيارات مع وتيرة أفضل في التصفيات والسباق".

وأكمل: "نحن لا نتطلع لتحسين أزمنة اللفات وحسب، بل للعمل على مسارات تطويرية متعددة. بحيث يمنحنا ذلك القدرة على المنافسة على الانتصارات والألقاب في المستقبل".

واختتم: "تحديثات إيمولا ستشكل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. نأمل أن نواصل جلب تحديثات أخرى مع مرور الموسم".