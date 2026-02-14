تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

أكد جورج راسل أن ريد بُل "أبدعت" مع وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا 1، ما ترك المنافسين في حيرة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ماريو رينزي

قال جورج راسل سائق مرسيدس إن فريقه بات الآن في موقف المطاردة، مع اعتبار ريد بُل "الفريق الذي يجب هزيمته" في بداية موسم 2026.

وكانت مرسيدس مرشحة بقوة قبل انطلاق تجارب ما قبل الموسم وسط أحاديث عن قوة وحدة طاقتها الجديدة، كما عززت اختباراتها الموثوقة في تجارب برشلونة القصيرة هذه التوقعات بشأن انطلاقتها القوية في حقبة القوانين الجديدة.

لكن بعد التجارب الأولى في البحرين، حرصت الفرق المزودة بوحدات طاقة مرسيدس على الإشادة بريد بُل ووحدة طاقتها الداخلية الأولى، مشيرة إلى قوة نشر الطاقة على الخطوط المستقيمة، وهو ما ظهر بوضوح في بيانات نظام تحديد المواقع.

ورغم أن أي فريق أو مصنع وحدات طاقة لا يكشف كامل أوراقه في هذه المرحلة المبكرة، دعم راسل تصريحات كارلوس ساينز سائق ويليامز وبطل العالم لاندو نوريس سائق مكلارين بأن ريد بُل هي الفريق الذي يجب هزيمته في افتتاح الموسم في ملبورن.

حيث قال: "أعتقد أن هذه التجارب كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا. خلال الفترة الشتوية كان هناك الكثير من الحديث عن مرسيدس ووحدة طاقتنا، وكل ذلك كان مجرد تكهنات لأن لا أحد كان يعرف شيئًا في ذلك الوقت. والحقيقة أن ريد بُل في اليوم الأول ببرشلونة انطلقت بقوة وكانت متقدمة بفارق واضح على جميع منافسيها، علينا وعلى فيراري والآخرين".

وأضاف: "وفي اليوم الأول هنا في البحرين أيضًا قدمت أداءً مذهلًا. لذلك في الوقت الحالي هي الفريق الذي يجب هزيمته. لدينا عمل كبير لنقوم به".

وتابع: "كما أنهم ليسوا متقدمين بخطوة صغيرة فقط. نحن نتحدث عن فارق يتراوح بين نصف ثانية وثانية في نشر الطاقة على مدار اللفة. من المخيف رؤية هذا الفارق".

في المقابل، تعارض ريد بُل ذلك بشدة، إذ وضع مديرها التقني بيير واشيه الفريق في المركز الرابع في ترتيب المنافسة خلف مرسيدس وفيراري ومكلارين. كما سخر ماكس فيرستابن من فكرة تأخر مرسيدس، مؤكدًا أن وحدات طاقتها ستكون مهيمنة عند تشغيلها بكامل قوتها في أستراليا.

وعند نقل تصريحات فيرستابن إليه، رد راسل عليها قائلًا: "آمل أن يكون لدينا ورقة رابحة. بالطبع خلال التجارب لا يعمل أحد بأقصى أداء، والجميع لا يزال في مرحلة التعلم. لكن الحقيقة أنهم انطلقوا بشكل أفضل من أي فريق آخر. وعندما نقارن أنفسنا ليس فقط مع ريد بُل بل مع فيراري أيضًا، نجد أنهم في وضع جيد. أعتقد أننا قدمنا سيارة قوية جدًا هذا العام".

لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

