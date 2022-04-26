راسل: تأثيرات الارتدادات "لا يمكن تحملها" من قبل السائقين

ظاهرة الارتدادات عادت إلى الفورمولا واحد في حقبة القوانين الجديدة الحالية والتي كان الهدف منها تسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وإكمال التجاوزات بهدف رفع مستويات الحماسة.

وبينما تمكنت بعض الفرق من التعامل مع المسألة بشكل أفضل، لكن مرسيدس يبدو أنها أكثر فريق يعاني حالياً منها.

وعدا عن انخفاض الوتيرة والمستوى التنافسي للسيارة، اعترف راسل أنه بدأ يعاني من الآلام.

فقال على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: "عندما تكون السيارة ضمن نافذة العمل الصحيحة، وكذلك الإطارات - ما عدا مشكلة الارتدادات - فإن شعور القيادة جيد للغاية".

وتابع: "لكن الارتدادات، تأخذ أنفاسك حقاً. إنها الظرف الأكثر صعوبة الذي اختبرته حتى الآن".

وأردف: "آمل حقاً إيجاد الحل، آمل أن يجد أي فريق يعاني منها الحل، لأنه من غير الممكن تحملها بقائها بشكل مستمر".

واسترسل: "هذه الجولة الأولى التي أعاني فيها من آلام في ظهري، وكذلك من ألم في الصدر جراء شدة الارتدادات".

وبالرغم من الألم، تمكن راسل من تحقيق المركز الرابع في إيمولا، بعد أن صد هجمات فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

وكانت قد جمعت بينهما حادثة منذ عامٍ حين كانا يتنافسان على المركز، حيث اعترف راسل أنه كان يفكر بها أثناء منافسة الفنلندي.

فقال: "بالتأكيد كنت أتذكر ما حصل العام الماضي".

وأكمل: "واجهتنا مشكلة في وقفة الصيانة، ولم تكن رفرفة الجانح الأمامي مثبتة كما يجب وكنت أواجه صعوبة كبيرة في الانعطاف وكان الجانح الأمامي يفشل في عمله نوعاً ما، وذلك ما غيّر من الإعدادات للسيارة".

واختتم: "لذا كان عليّ التأقلم مع كل هذا والدفاع عن مركزي. الحلبة هنا رائعة بخصائص متميزة لكن التسابق مستحيل خاصة في مثل هذه الظروف: فرصة تجاوز واحدة، خط جاف واحد، ولا يمكنك فعل أي شيء".