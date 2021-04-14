راسل: بوسع ويليامز الآن التركيز على الأداء عوضًا عن مجرد النجاة في الفورمولا واحد

بعد بضعة مواسم مضطربة، عمدت عائلة ويليامز إلى بيع الفريق العام الماضي إلى المجموعة الاستثمارية الأمريكية "دوريلتون كابيتال"، إذ ومع وجود استثمار جديد داخل الفريق، تمّت ترقية سيمون روبرتس إلى منصب مدير الفريق، مع قدوم يوست كابيتو الرئيس السابق لـ "فولكسفاغن موتورسبورت" كمدير تنفيذي.

وبدوره جلب كابيتو فرانسوا-إكزافيير دوميزون - والذي سبق وعمل معه في فولكسفاغن ضمن مشروعها الناجح في "دبليو آر سي" - ليكون مديرًا تقنيًا، المنصب الذي تُرك شاغرًا منذ رحيل بادي لوي خلال موسم 2019 الكارثي للفريق.

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ووفقًا لراسل، فإنّ قدوم كابيتو ودوميزون يشكّل لحظة فارق في تحوّل حظوظ ويليامز، حيث بات بمقدور الفريق الآن التركيز على الأداء عوضًا عن مجرد النجاة.

فقال: "أعتقد بأن ويليامز سيكون أمامها مستقبل إيجابي للغاية في السنوات المقبلة مع وصول يوست، إذ أرى بأنّ لدينا رئيس قوي سيكون قادرًا على هيكلة فريق تقني لائق حولنا للمساعدة في تحسين أداء السيارة في النهاية".

وأضاف: "لم يكن لدينا مدير تقني خلال كامل مسيرتي في ويليامز، وهو أمر جنوني إذا ما فكرنا به. حيث كانت الأولوية في اعتقادي خلال تلك الفترة وحتى قدوم دوريلتون هي نجاة الفريق وإنقاذه من الغرق، الحفاظ على وظائف أعضاء الفريق، عوضًا عن محاولة تحسين أداء السيارة بأكبر قدر ممكن".

وتابع: "كان التركيز فقط على الحفاظ على مكان الفريق في الفورمولا واحد، وهو ما كان أمرًا رائعًا للقيام به بالفعل، ولكن الآن بات بوسعنا العودة بشكل كامل للتركيز على الأداء. إنّها فترة مثيرة للجميع في ويليامز مع يوست على رأس الفريق".

هذا وأوضح راسل بأن مسيرته مع ويليامز كانت أكثر صعوبة بكثير من دون مدير تقني واضح للفريق.

لكنّ البريطاني واثق في أن دوميزون "سيضع كل الأمور في نصابها" استعدادًا لحقبة الفورمولا واحد الجديدة في 2022، والتي تمثّل أكبر فرصة لويليامز من أجل التقدّم أخيرًا في ترتيب المنافسة.

حيث قال: "أعتقد بأنّه من المهم للغاية وجود مدير تقني للفريق. كانت فترة صعبة جدًا، حيث تعين على الكثير من الأشخاص القيام بالكثير من المهام التي لم تكن بالضرورة من اختصاصهم، لعدم وجود أحد يقودهم".

واختتم: "الآن لدينا مدير تنفيذي، ومدير تقني، حيث سيكون بمقدورهما الآن العودة للتركيز على هدفهم الأساسي مع وجود مدير تقني ينسق كل الأمور سوية".