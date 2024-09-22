جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

راسل: بوسعنا التخطيط لاستراتيجية في مواجهة فيرستابن لسباق سنغافورة

تكلم جورج راسل سائق مرسيدس حول ما يمكن للسهام الفضية فعله من الناحية الاستراتيجية للتفوق على ماكس فيرستابن في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تأهل لويس هاميلتون ثالثاً خلف فيرستابن في تصفيات سنغافورة، وأمام زميله راسل الذي أكمل القسم الثالث بالمركز الرابع.

وبذلك ستنطلق سيارتا مرسيدس خلف فيرستابن في السباق.

ويرى البريطاني الشاب أنه بوسع السهام الفضية وضع استراتيجية مع كلا سائقيها للتفوق على فيرستابن.

لكنه أشار إلى أن لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول سيحاول إيجاد فارق كبير في المقدمة مباشرة.

حيث قال: "في البداية، أنا مسرور ومتقبل لنتيجة التصفيات".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "بعد التجارب الحرة الثالثة لم أكن لأتقبل مثل نتيجتي اليوم".

وأضاف: "لكن بعد القسم الأول من التصفيات، أعتقد أن نتيجتي جيدة".

واختتم: "لاندو، وفي حال حافظ على موقعه في المقدمة، وقام بتوسيع الفارق، حينها سنحاول وضع استراتيجية لمصلحتنا كي نتفوق على ماكس..".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لماذا ترى مكلارين في جدل جناحها الخلفي المرن "أخبارًا جيّدة"

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري
ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله

ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله
بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس

بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس
جورج راسل
More from
جورج راسل
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري
نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل

نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة

هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة
نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة

بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة
مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط