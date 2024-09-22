راسل: بوسعنا التخطيط لاستراتيجية في مواجهة فيرستابن لسباق سنغافورة
تكلم جورج راسل سائق مرسيدس حول ما يمكن للسهام الفضية فعله من الناحية الاستراتيجية للتفوق على ماكس فيرستابن في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تأهل لويس هاميلتون ثالثاً خلف فيرستابن في تصفيات سنغافورة، وأمام زميله راسل الذي أكمل القسم الثالث بالمركز الرابع.
وبذلك ستنطلق سيارتا مرسيدس خلف فيرستابن في السباق.
ويرى البريطاني الشاب أنه بوسع السهام الفضية وضع استراتيجية مع كلا سائقيها للتفوق على فيرستابن.
لكنه أشار إلى أن لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول سيحاول إيجاد فارق كبير في المقدمة مباشرة.
حيث قال: "في البداية، أنا مسرور ومتقبل لنتيجة التصفيات".
وأكمل: "بعد التجارب الحرة الثالثة لم أكن لأتقبل مثل نتيجتي اليوم".
وأضاف: "لكن بعد القسم الأول من التصفيات، أعتقد أن نتيجتي جيدة".
واختتم: "لاندو، وفي حال حافظ على موقعه في المقدمة، وقام بتوسيع الفارق، حينها سنحاول وضع استراتيجية لمصلحتنا كي نتفوق على ماكس..".
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