راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر

جمعت حادثة بين راسل وبوتاس أثناء تنافسهما على المركز التاسع في منتصف سباق إيمولا، ووقعت الحادثة على سرعة عالية بالتوجّه إلى المنعطف الثاني.

وكان راسل قد كسب نظام "دي آر اس" خلف بوتاس وكان يقترب منه بسرعة وتحرّك إلى الجانب الأيمن من المسار لمحاولة تجاوزه، لكنّ بوتاس تحرّك قليلًا إلى اليمين.

وتسبّب ذلك في فقدان راسل للسيطرة على سيارته وانزلق جانبًا نحو سيارة مرسيدس ما تسبّب في خروجهما من السباق ورفع العلم الأحمر.

واستشاط كلا السائقين غضبًا على اللاسلكي بعد الحادث. وتوجه راسل مباشرةً نحو قمرة قيادة سيارة بوتاس وقرع خوذة الفنلندي وقال لاحقًا أنّه سأله "إن كان يريد قتلهما معًا". وردّ بوتاس الفعل بحركة غير لائقة.

وزعم بوتاس بعد الحادثة أنّ ما حدث كان "خطأ واضحًا" من راسل وأنّه ترك له مساحة كافية، لكنّ راسل شعر بأنّ بوتاس خرق اتّفاق النبلاء بين السائقين.

وقال راسل: "كان لدينا اتّفاق نبلاء بأنّه في حال كانت هناك سيارة أسرع تقترب باستخدام نظام دي آر اس فإنّك لا تقوم بتحريك مقودك في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "حصلت على عامل السحب، واقتربت منه كثيرًا وتوجّهت إلى الخطّ الخارجي، لكنّ فالتيري تحرّك قليلًا ودفعني خارج الخطّ ووضعني على منطقة مبلّلة".

وأكمل: "تلك حركة خطرة في الأجواء الجافة وفي ظروف المسار الطبيعيّة، فما بالك بمسار ضيّق ونحن بصدد الانعطاف وهناك مناطق مبلّلة. كان حادثًا مؤسفًا".

وأردف: "لكن في ذات الوقت فقد كان ذلك حتميًا، وقوع حادثٍ مماثلٍ أمرٌ حتميٌ عندما يتحرّك السائقون هكذا. أقلّ حركة عندما تكون على سرعة 350 كلم/س وتكون أنت أسرع من السيارة الأخرى أمامك بـ 50 كلم/س فإنّ تلك الحركة تُصبح ضخمة".

وشكّك راسل في سبب عدائيّة بوتاس المفرطة بالنظر إلى أنّ المعركة على المركز التاسع، متسائلًا إن كان ليتصرّف على نحوٍ مختلف لو كان يُنافس سائقًا آخر.

ويُعدّ راسل عضوًا في أكاديميّة مرسيدس للناشئين، وتمّ ترشيحه ليكون خليفة بوتاس في الفريق في المستقبل.

وقال راسل: "من الواضح أنّني كنت غاضبًا جدًا ومحبطًا منه حينها".

وأضاف: "أنافس على المركز التاسع، وبالنسبة له فلا يُعدّ ذلك أيّ شيء. لا قيمة للمركز التاسع بالنسبة له. لكنّه أقدم على نوع الحركات الذي تفعله عندما تُنافس على الفوز في اللفّة الأخيرة من السباق".

وأكمل: "يطرح ذلك سؤالًا حول إقدامه على ذلك حول المركز التاسع. ربّما لو كان سائقًا آخر لما فعل ذلك. لا أعلم ما كان يجول خاطره".

وأردف: "مثلما قلت لا يقع اللوم بالكامل عليه. لا أعتقد بأنّ اللوم بالكامل يقع عليّ. لكن كان من الممكن تفادي ذلك. أعتقد بأنّ هذا مثالٌ جيّدٌ للمراقبين على أنّ أيّ حركة طفيفة مثل تلك تخلق حادثًا كبيرًا".

ثمّ تابع: "أنا متأكّدٌ من أنّه من منظوره فإنّه يشعر بأنّ الحادث خطئي، لا أشكّ في ذلك مطلقًا".

واختتم بالقول: "لكنّه يعلم سرعة اقتراب هذه السيارات باستخدام نظام دي آر اس وعامل السحب. يعلم أنّ ما فعله ليس بالأمر الصائب".